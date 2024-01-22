رأس الخيمة تستضيف جوائز الشركات الناشئة في الشرق الأوسط "ميسا "

(MENAFN
- Communicate Gulf)
استضافت الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة حفل تكريم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة المدعومة بالابتكار من ثماني دول في المنطقة من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى الأردن ولبنان خلال الجولة الإقليمية لجوائز الشركات الناشئة في الشرق الأوسط MESA.
وكان ضيف الشرف في الجلسة الافتتاحية الشيخ محمد بن كايد القاسمي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة. كما استضافت الفعالية تحدي الابتكار الشبابي، حيث تمت دعوة العقول الشابة لعرض مشاريعها المبتكرة أمام لجنة بحضور الضيف الرئيسي، سعادة محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة
استضاف حرم الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة الحدث الذي استمر يومين، وجمع خبراء من جميع أنحاء العالم والمنطقة، إلى جانب المستثمرين وقادة الصناعة في احتفال مميز بالابتكار وريادة الأعمال. تضمن الحدث كلمات رئيسية وحلقات نقاش وجلسات تواصل ركزت على استراتيجيات إطلاق الشركات الناشئة وتوسيعها وتوسيع نطاقها. بالإضافة إلى ذلك، شهد الحدث مشاركة أكثر من عشر جامعات واستقطب أكثر من 300 مشارك.
وفي كلمته الرئيسية، قال الدكتور ديفيد شميدت، رئيس الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة: "إنه لمن دواعي فخر الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة أن تستضيف جوائز الشرق الأوسط للشركات الناشئة (MESA). تمتلك الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة واحدا من أكثر مراكز ريادة الأعمال ديناميكية في المنطقة، مع حاضنة طلابية مزدهرة توفر نظاما بيئيا داعما لرواد الأعمال الطموحين. غالبا ما تستفيد هذه البرامج من التكنولوجيا لربط الشركات الناشئة بالموجهين والمستثمرين وخبراء الصناعة. ويمكن للجامعات أن تيسر نقل التكنولوجيا من البحث الأكاديمي إلى القطاع التجاري. وتنطوي هذه العملية على ترخيص الملكية الفكرية، وتعزيز الشراكات الصناعية، ودعم إنشاء شركات عرضية".
وقالت ساجاريكا ساهو، الشريك المؤسس لجوائز الشرق الأوسط للشركات الناشئة: "حققت النسخة الثانية من هذه الجوائز نجاحا ملحوظا، حيث استقبلت أكثر من 3,500 ترشيح وتوجت باختيار 135 متأهلا للتصفيات النهائية، وأسفرت في النهاية عن 12 فائزا مستحقا. تم إثراء الحدث بحضور قادة الصناعة البارزين والمستثمرين ومؤسسي الشركات الناشئة وزملائهم من رواد الأعمال. وتشهد هذه الاستجابة على حيوية الشركات الناشئة في المنطقة، ونحن على ثقة من أن الحدث سيلهم المزيد من المبتكرين لإطلاق شركاتهم الناشئة وبالتالي المساهمة في الاقتصاد الوطني. وكان دعم حكومة رأس الخيمة والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة لاستضافة هذا الحدث منقطع النظير".
الفائزون بجوائز الشرق الأوسط للشركات الناشئة 2022-23 هم: ريتشوير، المملكة العربية السعودية (أفضل شركة ناشئة للعام). زابونكس، عمان (أفضل وافد جديد لهذا العام)؛ السيدة ألطاف الذكير، سيركل، الكويت (مؤسس عام)؛ الزرعوني الإمارات للاستثمار، الإمارات العربية المتحدة (أفضل مكتب عائلي)؛ بيونير إنفستورز، عمان (رأس المال الاستثماري للعام)؛ أسترو لابز ذ.م.م، الإمارات العربية المتحدة (أفضل مساحة عمل مشتركة)؛ مؤسسة مسك لريادة الأعمال، المملكة العربية السعودية (أفضل برنامج مسرعة / حاضنة)؛ السيد حامد البيكي، عمان (بطل النظام الإيكولوجي للعام)؛ أيون مايكروسيستمز، الأردن (أفضل شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا الخضراء للعام)؛ دودي سبورتس تكنولوجيز، الإمارات العربية المتحدة (أفضل شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا الصحية للعام)؛ شركة Paybybit لمزودي خدمات الدفع ذ.م.م، الإمارات العربية المتحدة (أفضل شركة ناشئة على شبكة الإنترنت 3.0 وأفضل شركة ناشئة الذكاء الاصطناعي للعام)؛ السيدة سهام يتيم، البحرين (نموذج التنوع للعام) وشركة Paybybit لمزودي خدمات الدفع ذ.م.م، الإمارات العربية المتحدة (جائزة اختيار الجمهور).
جوائز الشرق الأوسط للشركات الناشئة هي الجزء الإقليمي من جوائز الشركات الناشئة العالمية تحت الإدارة التشغيلية Commerce Connect (CCEEM). تحتفل هذه الجوائز بالأفكار المتميزة من 12 منطقة تمتد عبر 120 دولة. يشمل اختيار الفائزين جميع جوانب النظام البيئي للشركات الناشئة، وتوظيف شبكة تضم سفراء محليين وشركاء قطريين وأعضاء لجنة تحكيم وطنيين ودوليين ومستشارين رئيسيين يتألفون من مستثمرين بارزين وأصحاب مصلحة سياسيين ومؤسسين وبناة مجتمع.
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