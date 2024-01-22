أرتيزان كيتشن في فندق باب القصر يقدم لضيوفه تجربة ذوقية تُضفي مزيدًا من الروعة على عطلة نهاية الأسبوع

(MENAFN
- Iris Media Press Services) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: يدعو فندق باب القصر ضيوفه للاستمتاع بأروع اللحظات وأشهى النكهات كل يوم سبت مُقدمًا لهم تجربةً ذوقيةً فريدة مصحوبةً بعروضٍ ترفيهية حيّة ومباشرة.
ومن خلال هذه التجربة الذوقية المميزة، سيقدم أرتيزان كيتشن لضيوفه بوفيه فاخر يتضمن ما لذّ وطاب من الأطباق العالمية الشهية، وذلك كل يوم سبت ما بين الساعة 1:00 ظهرًا والساعة 4:00 عصرًا، مقابل 285 درهم إماراتي للشخص الواحد شاملاً المشروبات العادية، كما يمكن لكل ضيف إضافة 125 درهم إماراتي للحصول على كمية لامحدودة من المشروبات الخاصة بالمطعم لمدة ثلاث ساعات.
وستكون هذه التجربة المميزة مصحوبة بأنغام الموسيقى الحيّة من تقديم الفنان روزاريو الذي سيضفي مزيدًا من الحيوية على الأجواء.
وفي حديثه عن هذه التجربة الفاخرة، قال السيد إلياس سعد، مساعد المدير التنفيذي مسؤول إدارة الأغذية والمشروبات لدى فندق باب القصر: " نسعى في فندق باب القصر إلى تحويل تناول الطعام إلى تجربة رائعة، ومن خلال هذه التجربة الذوقية المميزة سنمنح ضيوفنا مزيجًا من النكهات والابتكارات والألحان لنجعل أيام السبت أيامًا لا تضاهى".
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