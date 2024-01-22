"الدبكة الأردنية" حاضرة في النسخة الثالثة من مهرجان "قمم الدولي للفنون الأدائية الجبلية"

(MENAFN
- Fleishman Hillard) شهد مهرجان «قمم الدولي للفنون الأدائية الجبلية» في نسخته الثالثة في منطقة عسير، مشاركة المملكة الأردنية الهاشمية، بجانب مجموعة من الدول العربية والعالمية المشاركة في المهرجان؛ ممثلةً في 45 فرقة محلية ودولية، تُؤدي 40 لونًا جبليًّا سعوديًّا وعالميًّا؛ لتعزيز التبادل الثقافي الدولي بوصفهِ أحد أهداف الاستراتيجية الوطنية للثقافة، تحت مظلة رؤية السعودية 2030، وتسليط الضوء على عراقة وأصالة الفنون الأدائية الجبلية محليًا ودوليًا.
وقدَّمت الأردن في المهرجان "فن الدبكة" الذي يصطف فيه المؤدون إمَّا على شكل صف، أو على شكل قوس، أو دائرة، ويضم هذا الفن الأدائي ذكوراً وإناثاً يؤدون "الدبكة" إما مختلطًا، أو بانفصال الجنسين، وتتميز الدبكة بالضرب على الأرض بصوتٍ عالٍ، مترافقٍ بالغناء وعزف الموسيقى التقليدية، وقائد الفرقة هو من يحدد مسار الدبكة، ويظهر مهارات إضافية، وبيده مسبحة يلفها بشكلٍ دائري.
وهنالك ما يقارب العشرين نوعًا من الدبكة الأردنية. ومن الآلات الموسيقية المصاحبة لهذه الدبكات مثل: الشبابة، والمجوز، واليرغول، والقربة، والطبلة، وفي بعض الأحيان العود، وهي مظهر من مظاهر الفرح التقليدي والوطني، وجزء مهم من التراث والفن الأدائي الأردني.
يذكر أن مهرجان «قمم الدولي للفنون الأدائية الجبلية» يقام بشكلٍ سنوي في منطقة عسير كأول مهرجان من نوعهِ في العالم يحتفي بالفنون الجبلية الأدائية، وتهدف من خلاله هيئة المسرح والفنون الأدائية إلى إبراز هذه الفنون باعتبارها من الموروثات التقليدية للدول، واكتسبت شهرةً واسعةً من خلال حضورها في المناسبات الوطنية والاجتماعية، وظلّت الأجيال تحافظ عليها جيلاً بعد جيل حتى الوقت الحاضر
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