حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 22 - 1 (كونا) --
الثاني والعشرون من يناير
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1956 - أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يصدر مرسوما باعتماد شعار للدولة يتكون من قاعدة على شكل ترس باللون الأزرق السماوي وفي نصفها السفلي أمواج البحر باللونين الأبيض والأزرق تعلوها سفينة بوم كويتية وفوق القاعدة خوذة حربية على الطراز الإسلامي يقف عليها صقر فاردا جناحيه للأعلى وخلف القاعدة علمان كويتيان متقاطعان واستمر هذا الشعار حتى عام 1963.
2013 - مستشفى الرازي للعظام يعلن البدء بتطبيق تقنية جديدة لعمليات العمود الفقري باستخدام جهاز (أو-آرم) الطبي والخاص بجراحات العمود الفقري ويعد الجهاز الأول من نوعه في الكويت.
2014 - مجلس الأمة يوافق على اقتراح بقانون بمنح الحاصل على قرض إسكاني مواد بناء مدعومة تشمل جميع المستلزمات التي يحتاجها البناء بقيمة لا تتجاوز 30 ألف دينار كويتي علاوة على قرضه ويحيل القانون إلى الحكومة.
2019 - مكتب الأمين العام للأمم المتحدة يعلن تعيين الكويتية رولا دشتي أمينا تنفيذيا للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا).
2020 - مجلس الأمة يوافق على مشروع قانون مذكرة تفاهم بين الكويت والسعودية ومشروع قانون اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين البلدين. (النهاية)
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