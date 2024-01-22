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حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

1/22/2024 4:24:48 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 22 - 1 (كونا) --

الثاني والعشرون من يناير

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1956 - أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يصدر مرسوما باعتماد شعار للدولة يتكون من قاعدة على شكل ترس باللون الأزرق السماوي وفي نصفها السفلي أمواج البحر باللونين الأبيض والأزرق تعلوها سفينة بوم كويتية وفوق القاعدة خوذة حربية على الطراز الإسلامي يقف عليها صقر فاردا جناحيه للأعلى وخلف القاعدة علمان كويتيان متقاطعان واستمر هذا الشعار حتى عام 1963.
2013 - مستشفى الرازي للعظام يعلن البدء بتطبيق تقنية جديدة لعمليات العمود الفقري باستخدام جهاز (أو-آرم) الطبي والخاص بجراحات العمود الفقري ويعد الجهاز الأول من نوعه في الكويت.
2014 - مجلس الأمة يوافق على اقتراح بقانون بمنح الحاصل على قرض إسكاني مواد بناء مدعومة تشمل جميع المستلزمات التي يحتاجها البناء بقيمة لا تتجاوز 30 ألف دينار كويتي علاوة على قرضه ويحيل القانون إلى الحكومة.
2019 - مكتب الأمين العام للأمم المتحدة يعلن تعيين الكويتية رولا دشتي أمينا تنفيذيا للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا).
2020 - مجلس الأمة يوافق على مشروع قانون مذكرة تفاهم بين الكويت والسعودية ومشروع قانون اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين البلدين. (النهاية)





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