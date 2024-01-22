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عشرات المفقودين بعد انهيار أرضي جنوب غربي الصين

1/22/2024 4:24:47 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 22 - 1 (كونا) -- أعلنت السلطات الصينية اليوم الاثنين فقدان ما لا يقل عن 47 شخصا جراء انهيار أرضي وقع في مقاطعة (يوننان) جنوب غربي الصين.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن السلطات قولها انه تم إرسال أكثر من 200 رجل إنقاذ مع 33 سيارة إطفاء و10 آلات رفع لتمشيط الحطام والبحث عن المفقودين.
وذكرت الوكالة انه تم إجلاء أكثر من 200 شخص من السكان بعد أن قامت لجنة الحد من الكوارث بالمقاطعة بتفعيل الاستجابة الطارئة من المستوى الثالث للاغاثة في حالات الكوارث.
ووجه الرئيس الصيني شي جين بينغ بإجراء بحث وإنقاذ شاملين عن الأشخاص المفقودين في الانهيار الأرضي.
وتتوقع وكالة الأرصاد الجوية المحلية تساقط ثلوج خفيفة في البلدة يوم غد الثلاثاء وانخفاض درجة الحرارة إلى ثلاث درجات مئوية تحت الصفر.(النهاية)

م ك / م ج ز




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