Monday, 22 January 2024 01:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عالم القهوة.. مهرجان متخصص في دبي لعرض فنونها وأسرار صناعتها

1/22/2024 4:24:45 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من سالم المذن (تقرير اخباري)


دبي - 22 - 1 (كونا) -- لم تعد القهوة أحد أكثر المشروبات شعبية وانتشارا في العالم ولها ملايين العشاق لنكهتها الرائعة وتأثيرها المنبه فحسب بل تشكلت لها تقاليد وطقوس اجتماعية تنسب إليها لتصبح جزءا لا يتجزأ من ثقافات مختلفة ولها فنون وأسرار خاصة بصناعتها وتحضيرها حتى باتت محل تنافس كبير حول العالم.


ومن هنا يأتي مهرجان (عالم القهوة 2024) الذي انطلقت فعالياته في دبي أمس الأحد وتنظمه (جمعية القهوة المختصة العالمية) على مدى ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 1600 شركة عارضة وعلامة تجارية من 51 دولة ليعطي فرصة لعشاق القهوة للتعرف على أحدث الابتكارات والمنتجات الجديدة والمعلومات في إعدادها وتحضيرها بطريقة مثالية.


ولفهم أعمق لهذا الشغف العالمي أجرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال المهرجان لقاءات مع زوار وخبراء ومستوردين في مجال القهوة للحصول على آرائهم وتجاربهم الشخصية حيث أجمعوا على أن القهوة ليست مجرد مشروب بل أصبحت جزءا من نمط حياتي يومي وأحد أشكال التفاعل الاجتماعي والتراث الثقافي للشعوب حول العالم.


فمن جهته قال محمود رمضان وهو أحد زوار المعرض إن القهوة هي أكثر من مجرد مشروب ساخن بل تعكس أيضا تفاصيل حياة الأفراد والمجتمعات وتمتلك دورا متعدد الأوجه في حياة الناس سواء كان ذلك من خلال تحفيز الإبداع والتركيز في العمل أو باعتبارها وسيلة للتواصل وتبادل الثقافات خاصة في مجتمعاتنا العربية.


وأشار محمود إلى فوائد القهوة مثل زيادة اليقظة وتحسين الأداء الذهني وهي محببة له خاصة في الفترة الصباحية مبينا أهمية الوعي لتناولها باعتدال لاحتوائها على كمية من الكافيين العالي التي قد تؤثر على النوم أو على صحة القلب.


من ناحيته أكد عمير السيد وهو زائر اخر للمعرض أن القهوة بالنسبة له ليست مجرد مشروب بل هي لحظة استرخاء وتركيز في يومه المزدحم معتبرا أن رائحة القهوة تذكره بأوقات الحديث مع الأصدقاء وتجارب السفر.


وذكر السيد أن تقديم القهوة يعكس تراثا ثقافيا وضيافة فريدة في المجتمعات العربية لافتا إلى أهمية التعرف على جودة حبوب البن وطريقة تحضيرها لأنها مختلفة بأنواعها وأماكن زراعتها عالميا.


من جهة أخرى كشف عدد من المستوردين لـ(كونا) عن تحديات يواجهونها في ظل التقلبات السوقية لافتين إلى أن تفضيلات النكهة عند المستهلكين تتنوع بشكل كبير بين القهوة الخفيفة إلى القوية مع ميل متزايد نحو الخلطات الفريدة والنكهات المبتكرة.


وأفاد وسام بن رحيم وهو أحد مستوردي القهوة ومنتجيها في تونس بأن الجودة والمصدر الأصلي لحبوب القهوة هما من أهم العوامل التي تحدد تفضيلات المستهلكين والتأكد على الشهادات العضوية للبن والتي باتت تؤدي دورا متزايد الأهمية في قرارات الشراء للمستهلكين خاصة مع زيادة الوعي والثقافة عن المشروب الشعبي.


وأضاف بن رحيم أن الشباب يتصدرون قائمة مستهلكي القهوة في العالم معتبرا أن القهوة ليست فقط مشروبا للتنبيه بل أيضا فرصة للتجمع والتفاعل الاجتماعي.


واعتبر أن الطعم والرائحة كذلك من أهم العوامل التي تحدد تفضيلات النكهة لدى محبي القهوة حيث يميل المستهلكون في بعض الأسواق إلى القهوة الأقوى والمحمصة بدرجة أعلى فيما يفضل آخرون القهوة المحمصة بشكل أخف والنكهات الأكثر تعقيدا.


بدوره كشف أبو بكر إمام وهو أحد منتجي البن من إثيوبيا عن أن من العوامل التي تؤثر على قرارات شرب القهوة السعر حيث يظل عاملا مهما "ولكن لاحظنا أن العديد من المستهلكين مستعدون لدفع مبالغ أعلى مقابل جودة أعلى ومصادر مستدامة".


وذكر أبو بكر أن أنواع البن التي تستخدم لتحضير القهوة تتنوع من البن العربي والروبوستا والإثيوبي والكولومبي إلى جانب أصناف أخرى حيث تختلف هذه الأصناف في نكهتها وقوامها ما يجعل تجربة شرب القهوة تجربة ممتعة.


وأضاف أن الوعي الصحي للمستهلكين كذلك يؤثر على قرارات الشراء حيث يبحث بعض المستهلكين عن خيارات تناسب أنماط حياتهم الصحية مثل القهوة الخالية من الكافيين أو القهوة العضوية.


في الخلاصة وبلا شك تعد القهوة أكثر المشروبات شعبية وانتشارا في العالم ويظهر شغف الناس بها وتأثيرها العميق على حياتهم اليومية خاصة مع تنوع طرق تحضيرها وتقديمها كما تجسد تنوع الثقافات والتواصل بين الناس وهي رمز للتفاهم والتواصل الإنساني.(النهاية)




س خ م


MENAFN22012024000071011013ID1107750132

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث