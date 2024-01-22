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سمو رئيس مجلس الوزراء يتلقى اتصالا من نظيره العراقي للتهنئة بتشكيل الحكومة الجديدة

1/22/2024 4:24:42 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 22 -1 (كونا) -- تلقى سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا من دولة رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق محمد شياع السوداني أعرب فيه عن خالص تهنئته بمناسبة صدور الأمر الأميري بتعيين سموه رئيسا لمجلس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة وتمنياته له بكل التوفيق والسداد وللكويت وشعبها مزيدا من التقدم والازدهار.
وعبر سمو رئيس مجلس الوزراء عن خالص شكره لدولة رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق على مشاعره الطيبة التي تؤكد عمق العلاقات الاخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا لجمهورية العراق الشقيق دوام الاستقرار والازدهار.
كما جرى خلال الاتصال بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.(النهاية)

ن و ف




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