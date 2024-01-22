Monday, 22 January 2024 01:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عقاريون لـ(كونا): صفقات العقار السكني مستمرة بالانخفاض في 2024 بعد تراجعها 30 بالمئة العام الماضي

1/22/2024 4:24:41 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من سليمان رضا الكويت - 22 - 1 (كونا) -- توقع خبراء عقاريون استمرار الصفقات العقارية السكنية في الانخفاض خلال العام الحالي في وتيرة متواصلة منذ عام 2023 الذي شهد انخفاضا بنسبة 30 بالمئة مقارنة بصفقات عام 2022.
وقال هؤلاء الخبراء إن احصائيات إدارة التسجيل العقاري والتوثيق لدى وزارة العدل أظهرت انخفاضا بنسبة الثلث للعقارات السكنية العام الماضي (عقود البيع دون الوكالات) والذي سجل 3039 صفقة مقارنة ب4362 صفقة لعام 2022.
وبحسب إدارة التسجيل العقاري والتوثيق لدى وزارة العدل فان إجمالي القيمة المتداولة انخفض من مليار و927 مليون دينار (نحو 9ر5 مليار دولار أمريكي) إلى نحو مليار و287 مليون دينار (نحو 9ر3 مليار دولار) في نزول قدره 33 بالمئة في قيمة الصفقات.
وانخفض عدد صفقات القطاع الاستثماري (العمارات والشقق) بنسبة 16 بالمئة العام الماضي مقارنة مع 2022 من 1369 صفقة إلى 1140 فيما انخفضت القيمة الاجمالية المسجلة من مليار و98 مليون دينار (نحو 34ر3 مليار دولار) إلى نحو 822 مليون دينار (نحو 5ر2 مليار دولار) بنسبة نزول قدرها 25 بالمئة.
كما تراجع عدد صفقات القطاع التجاري (المكاتب والمحال والمجمعات) بنسبة 27 بالمئة العام الماضي حيث سجل 116 صفقة مقارنة ب161 صفقة في 2022 فيما انخفضت القيمة الاجمالية المتداولة بنسبة 29 بالمئة من 605 ملايين دينار الى 425 مليون دينار تقريبا.
وفي هذا الصدد قال الخبير العقاري قيس الغانم لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إن هناك عدة أسباب لاستمرار انخفاض التداول في السوق العقاري الكويتي خلال العام الحالي أهمها استمرار نزوح الأموال من القطاعات العقارية المختلفة إلى الودائع في البنوك التي لاتزال تقدم فوائد مغرية.
وأضاف الغانم أن قانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء الصادر أخيرا من الممكن أن يساعد في خفض الأسعار خلال السنوات القادمة مستبعدا أن يكون له تأثير فوري موضحا أن هناك عوامل أخرى تؤثر على نشاط السوق العقاري.
وأكد أنه بالتوازي مع هذا القانون يجب أن يتم طرح المزيد من الأراضي السكنية وإنشاء مناطق سكنية جديدة يكون للقطاع الخاص دور رئيسي فيها لاسيما من خلال المطور العقاري "وهو شيء ليس بجديد ومعمول به في أغلب الدول الخليجية".
وتوقع عودة النشاط لهذا القطاع من جديد مع طرح أراض جديدة أمام المواطنين بالتوازي مع القوانين المنظمة لعملية امتلاك الأرض السكنية وطرحها بأسعار معقولة لافتا إلى أن السوق يحتاج إلى المزيد من التنظيم.
وأثنى الغانم على قرار البنوك بشأن عدم تمويل أكثر من بيتين في القطاع السكني ما يجعل المضاربة فيه أقل ونزوح المضاربين عن هذا القطاع وبالتالي نزول الأسعار في المستقبل.
ومن جانبه قال مدير مكتب (الدليجان العقاري) سليمان الدليجان في تصريح مماثل لـ(كونا) إن التوقعات تشير إلى استمرار انخفاض "رتم" الصفقات العقارية لاسيما في القطاع السكني الذي استحدثت له قوانين جديدة منظمة للحد من المضاربات العقارية فيه.
وأضاف الدليجان أن عام 2023 شهد انخفاضات سعرية بلغت 5 إلى 15 في المئة لقيمة العقارات السكنية لاسيما في المناطق التي ينشط فيها التداول مثل مدينة صباح الأحمد البحرية ومناطق أبوفطيرة والفنيطيس والمسايل وسلوى والرميثية.
وأوضح أن هذه الانخفاضات تشهدها المناطق البعيدة نسبيا من العاصمة في حين أنه من غير المرجح أن تشهد المناطق القريبة من العاصمة أي انخفاضات إضافية حتى بوجود قوانين جديدة بشأن احتكار الأراضي الفضاء.
ولفت إلى أن القانون الخاص بمكافحة احتكار الأراضي الفضاء لا يشمل جميع العقارات بل الأراضي الفضاء فقط "وهذه ليس لها تأثير كبير في المناطق السكنية النموذجية".
وأفاد الدليجان أن المناطق الجديدة نسبيا والتي تتركز فيها الأراضي الفضاء هي التي ستتأثر بشكل أكبر لأنه سيلزم كل من لديه أراض تزيد عن 1500 متر مربع أن يدفع للدولة رسوما سنوية متزايدة لكل أرض فضاء غير مبنية.
وذكر أن هناك انحسارا بدأ يظهر في نشاط المضاربين داخل المناطق السكنية في ظل عدم إقراض البنوك لمن لديه أكثر من بيت سكني وبالتالي خروج أموال المضاربين من هذا القطاع الى قطاعات أخرى كالاستثماري أو الحرفي او غيرهما.
وأكد أن العقار الاستثماري يشهد نشاطا متزايدا في الآونة الأخيرة ولكنه هو الأخر يعاني حاليا من انخفاض ملحوظ في القيمة الإيجارية في ظل فتور الطلب من قبل المقيمين "خاصة بعد منع إصدار الإقامة لبعض الجنسيات ما يعني ان هذا القطاع سيظل متذبذبا في الفترة القادمة".
ولفت إلى أن الأسعار في المناطق الواقعة بين الدائري الأول إلى الدائري الرابع لاتزال مرتفعة مقارنة بباقي المناطق مشيرا إلى انخفاض في عدد صفقاتها ولكن تظل أسعارها شبه متماسكة. من جانبه قال المدير العام في شركة (أبراج بهبهاني) العقارية علاء بهبهاني ل(كونا) إن هناك فجوة كبيرة بين أسعار الطلب والعرض "وهذا ما جعل الكثير من الراغبين بالشراء إلى الابتعاد".
وأضاف بهبهاني أن الانخفاض الذي أصاب السوق العقاري لاسيما القطاع السكني "أمر طبيعي في ظل التضخم السعري الحاد الذي أصاب السوق بعد جائحة كورونا" موضحا أن ارتفاع عوائد الودائع لدى البنوك ساهم في العزوف المستمر للشراء في القطاعات العقارية المختلفة. وذكر أن أكثر المناطق انخفاضا في عدد الصفقات ومتوسط قيمة الصفقة كانت مدينة صباح الأحمد البحرية والتي شهدت طفرة "مصطنعة مضاربية" للأسعار خلال فترة جائحة كورونا.
وأوضح أن السوق العقاري السكني منذ الربع الثالث من عام 2021 شهد هبوطا كبيرا بالقيمة الإجمالية المتداولة في حين استمر العقار الاستثماري في الارتفاع الطفيف بينما حافظ العقار التجاري على توازنه بالقيم المتداولة.
وتوقع أن تستمر التداولات "الهادئة" في كل قطاعات السوق العقاري خلال العام الحالي خصوصا مع الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية الحالية وامتناع الكثير من المواطنين عن الشراء في المناطق الداخلية التي تشهد تضخما في الأسعار.(النهاية) س م ر / ه ث

MENAFN22012024000071011013ID1107750129

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث