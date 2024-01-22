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وزير الخارجية يتلقى اتصالا من نظيره العماني لتهنئته بتعيينه في منصبه

1/22/2024 4:24:41 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 22 - 1 (كونا) -- تلقى وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا اليوم الاثنين اتصالا هاتفيا من وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة بدر بن حمد البوسعيدي قدم خلاله التهنئة بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية.
وأعرب الوزير البوسعيدي عن أطيب تمنياته بالتوفيق والسداد في مهام عمله والتطلع للعمل المشترك بما يسهم في تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة ومصالح البلدين والشعبين الشقيقين وبما يعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك. (النهاية)

ن م ع / ن و ف




MENAFN22012024000071011013ID1107750128

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