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مصر واسبانيا تؤكدان أهمية الوقف الفوري لاطلاق النار في غزة

1/22/2024 4:24:41 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 22 - 1 (كونا) -- أكدت مصر واسبانيا اليوم الاثنين أهمية الوقف "الفوري" لإطلاق النار في قطاع غزة والتحركات الهادفة إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2720 بشأن تسهيل وتنسيق ومراقبة عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
جاء ذلك خلال لقاء وزير خارجية مصر سامح شكري مع نظيره الإسباني خوسيه ألباريس في إطار الزيارة التي يقوم بها شكري إلى مقر الاتحاد الأوروبي لرئاسة وفد مصر في الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وذكرت الخارجية المصرية في بيان ان شكري شدد على أن الوقف "الفوري" لإطلاق النار في قطاع غزة "لن يتحقق إلا من خلال الضغط الدولي على إسرائيل".
وأشار إلى مسؤولية الاتحاد الأوروبي والدول الفاعلة دوليا بالتدخل لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.
من جانبه أشاد الوزير الاسباني بالجهود المصرية الحثيثة لإيجاد حل للأزمة في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية مؤكدا دور مصر الإقليمي باعتبارها شريك أساسي للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
وذكر البيان أن الوزيرين اتفقا على استمرار التشاور خلال الفترة المقبلة لتنسيق التحركات لوقف الحرب على غزة والحد من تداعياتها الإنسانية على الشعب الفلسطيني وإحياء عملية السلام على أسس جادة تضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وتناول اللقاء سبل تعزير التعاون بين مصر واسبانيا ودفع مختلف مسارات التعاون قدما.(النهاية)

ع ف ف / أ ب غ




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