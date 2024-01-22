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إسرائيل سقوط خرافة الرعب وفشل خطة لعبة النهاية

1/22/2024 4:23:36 AM
(MENAFN- Al Watan) استهل مدير معهد كارينجي للعلاقات الإنسانية، الأمريكي ديل كارينجي، كتابه ((كيف تؤثر على الآخرين)) بهذا النص الذي نقتبس جزءًا منه:
((شهد السابع من مايو عام 1931 ذروة عملية مطاردة كانت هي الأكثر إثارة على مدى تاريخ مدينة نيويورك؛ فبعد أسابيع من البحث، استطاعت الشرطة محاصرة ((توجن كراولي)) - ذلك السفـاح الإرهابي في شقة عشيقته في شارع ويست إند آفينو.
وقد قامت قوة مكونة من مائة وخمسين رجل شرطة ومخبرًا سريًا بحصار وكر هذا المجرم في الطابق الأخير من المبنى؛ فعملوا فتحات في السقف، وحاولوا أن يجبروا المجرم على الخروج باستخدام الغاز المسيل للدموع، وبعد ذلك ثبتوا بنادقهم الآلية فوق المباني المحيطة، وعلى مدى أكثر من ساعة شهدت هذه المنطقة السكنية الراقية صدى أصوات طلقات الرصاص، والبنادق الآلية، وفي خلال ذلك، كان كراولي يقبع خلف مقعد ضخم وهو يطلق الرصاص بشكل متواصل على الشرطة ووقف عشرة آلاف شخص يشاهدون المعركة في ظل جو من الإثارة؛ فلم يكن شيء كهذا قد حدث من قبل في مدينة نيويورك. وعندما تم القبض على كراولي أعلن مدير الأمن ((ي - ب ميلدوني)) أن هذا الشخص المتمرس في الإجرام كان أحد أخطر المجرمين على مدى تاريخ مدينة نيويورك، لقد كان يقتل كلما سنحت له الفرصة.
ولكن كيف كانت نظرة كراولي لنفسه؟
فبينما كانت الشرطة تطلق نيرانها على شقته كتب كراولي رسالة يقول فيها: ((تحت معطفي يقبع قلب منهك، ولكنه عطوف - قلب لا يؤذي أحدًا)) وأثناء كتابته كان الدم ينزف من جروحه بغزارة، وقبل ساعات من القبض عليه كان كراولي مع عشيقته في أحد الطرق الزراعية في لونج آيلاند وفجأة اقترب أحد رجال الشرطة من السيارة وقال: أرني رخصتك.
لم ينطق كراولي بكلمة بل أخرج مسدسه وأطلق وابلًا من الرصاص على رجل الشرطة فأرداه قتيلًا، وبينما كان الضابط يتهاوى قفز كراولي من السيارة، وجذب مسدس الضابط وأطلق عليه رصاصة أخرى بعد ما سقط على وجهه. هذا هو السفاح الذي قال ((تحت معطفي يقبع قلب منهك، ولكنه عطوف - قلب لا يؤذي أحدًا)).
وحكم على كراولي بالموت باستخدام المقعد الكهربائي، وعندما اقتيد إلى تنفيذ الحكم في سينج سينج، ترى ماذا قال رغم هذه الجرائم والأرواح التي أزهقها قال: إنني في موقف الدفاع عن نفسي)).
مغزى القصة هو أن كراولي رغم جرائمه التي ارتكبها وأزهق من خلالها أرواح أبرياء يعتبر ذلك في موقع المدافع عن نفسه فلم يُلق باللوم على نفسه أبدًا رغم جرائمه الفظيعة وإنما فعل هذا دفاعًا عن نفسه.
سؤال ملح: هل هذا التبرير يمثل موقفًا متفقًا عليه بين المجرمين؟.
وهذا ما كان يقوله كابوني أشهر سفاح في أمريكا وأشهر زعيم عصابة في تاريخ شيكاغو، ودانش شولتز أحد أشهر المجرمين في نيويورك، وبعض نزلاء سجن (سينج سينج) وسجن (سان كونينتن) الخطرين فعندما يقتادون إلى المحاكمة ويسألون عن سبب جرائمهم تكون إجابتهم أنهم في موقف الدفاع عن أنفسهم، وهو نفس ما يفعله بالضبط اليمين المتطرف في إسرائيل في تبرير قتل وتشريد وإبادة الفلسطينيين على أنه يدخل في نطاق (حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها) في محاولة لتثبيت هذا الموقف في بعض الأوساط السياسية في الغرب وبالذات ممن يدعون حيازة فهم حصري وأحادي لتبرير عدوانية إسرائيل فيما هم يمنحون بدعاويهم اليمين المتطرف في إسرائيل أكبر فرصة للبطش والتنكيل وهي منهجية عدوانية تجعل من قتلة الأبرياء مدافعين عن أنفسهم ومن المناضلين عن حقوقهم إرهابيين في محاولة لإلصاق قضايا العنف والإرهاب بالفلسطينيين، والترويج في العالم بدعوى أن إسرائيل في موقع الدفاع عن نفسها وهو توصيف يتناقض جوهريًا مع الواقع.
فغياب الفرز المنهجي بين المحتل الذي يسعى للقتل والتدمير والإذلال والإبادة الجماعية، والمقاوم الذي يحاول استعادة أرضه، يفضي إلى التنصل من الحقيقة ومن تاريخ طويل من العنف والإرهاب والبطش والتنكيل الذي يمارسه اليمين المتطرف في إسرائيل ضد الفلسطينيين، وهكذا يتضح في التحليل النهائي أن العدوانية مكون بنيوي في عقلية اليمين المتطرف في إسرائيل، وأن فكرة الصراع المفضي للغلبة والتدمير مسألة محورية في تكوين هذه الشخصية اليمينية والتي تتغذى على فكرة التعصب العنصري والديني.
ولعل أبرز الدلائل على هذه العدوانية هذه القوة القاتلة والحرب الجهنمية والرعب والتدمير الهائل في غزة، والذي ينظر له على أنه دفاع عن النفس وهو غطاء للتبرير وليس للحقيقة في محاولة لانتزاع شعب من جذوره وترويضه على أن ينسى ثقافته وأرضه بأساليب القهر العنصري.
فهذا التيار اليميني المتطرف بحكم تزمته العنصري القاطع كان قد قرر سلفًا أن مصير الفلسطينيين التهجير.
ولكن فعل غزة المتحدي أدى إلى إعادة القضية الفلسطينية من جديد، وهكذا استطاعت غزة في لحظة السابع من أكتوبر أن تعيد للأمة الفلسطينية تماسكها وهيبتها في وقت عجزت فيه مداولات لجان أوسلو أن تهز شعرة في رأس العنصرية الإسرائيلية، وذلك لوجود خلل فادح في طريقة عرض القضية الفلسطينية، وتوفير منطلقات ثابتة متينة للدفاع عنها.
لقد تنبه الضمير الإنساني في جنوب إفريقيا، فقدمت إسرائيل للمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية، وكانت جنوب إفريقيا قد تعرضت سلفًا لنظام القهر العنصري (الأبارتيد) الذي كان قد مد ذراعيه لدولة إسرائيل العنصرية وأقام معها أوثق الروابط، وكانت قد نشرت وكالة تابعة للأمم المتحدة تقريرًا يتهم إسرائيل بفرض نظام (الأبارتيد) للتمييز العرقي على الفلسطينيين.

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