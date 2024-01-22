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آداب فيلادلفيا تقيم فعالية العربية هوًى وهُوية

1/22/2024 4:22:42 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حرصًا على توثيق علاقة الطلّاب بلغتهم العربيّة واستثمارًا لمواهبهم ؛ أقامت شعبة اللغة العربيّة في قسم العلوم الإنسانيّة الأساسيّة ، فعالية بعنوان (العربيّة ... هوًى وهويّة) اتّكأت على معطيات الواقع العربي ، واستوحت مما تتعرض له فلسطين أفكارها وفقراتها، واشتملت الفعالية على كلمة لرئيسة القسم الدكتورة ابتسام حسين وكلمة لعميد الكليّة الدكتور غسان عبد الخالق، كما تضمّنت فقرات إنشاد وإلقاء نصوص شعريّة ونثريّة، ومسابقة إلكترونيّة تفاعليّة على صعيد اللغة الاستعماليّة . وختم الاحتفال بتكريم الأساتذة المشرفين والطلّاب المشاركين، ثم تجوّل الحضور في الأركان الفنيّة التي تناولت بعض فنون اللغة وجماليّاتها في بهو القسم . وقد لقي الحفل تفاعلًا واستحسانًا من الحضور، وثمّنوا للأساتذة الذين كان لهم دور ملموس في إنجاح هذه الفعالية جهودهم الإبداعية وهم : د. ندى الرفاعي و د. أحمد الجبالي و د. نيفين البدوي و د. محمد عودة و د. نور البدوي . وتعد هذه الفعالية تجربة عميقة أحيت فكرة المهارات اللغوية بصورة تطبيقية خارج القاعة النظامية ، وبما يجعل الطلبة يمارسون فصاحة العربية في وجوه لغوية متنوعة.

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