Monday, 22 January 2024 01:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أمراض تمنع الرجال من زيارة حمام البخار

1/22/2024 4:22:42 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يمنع الرجال الذين يعانون من أمراض معينة، مثل التهاب البروستاتا والتهاب البربخ وغيرها من زيارة حمامات البخار (الساونا).

ويشير الدكتور باتور غونتشيكوف أخصائي أمراض الجهاز البولي والذكورة في حديث لـ Gazeta، إلى أن التهاب البروستاتا، هو مرض يسبب الألم وعدم الراحة، وعلى خلفية ارتفاع درجة الحرارة تشتد أعراض المرض وتسبب تفاقم الالتهاب.

ووفقا له، المرض الآخر هو التهاب البربخ (الأنبوب الذي يربط الخصية بالقنوات المنوية). يمكن أن يؤدي ارتفاع درجة الحرارة في الساونا إلى تفاقم الالتهاب وعدم الراحة، حيث قد يتضخم كيس الصفن ويشعر الرجل بألم حاد.

ويقول: "التهاب الخصية، هو التهاب يمكن أن يحدث بسبب العدوى. وعلى خلفية ارتفاع درجة الحرارة يمكن أن تظهر وذمة وألم واحمرار كيس الصفن وارتفاع درجة حرارة الجسم".

ويشير الطبيب، إلى أنه لا ينصح بالاستحمام في الساونا إذا كان الرجل يعاني من مرض مثل دوالي الخصية (تضخم الأوردة في الخصية، ما قد يسبب الألم وعدم الراحة). لأنه بسبب ارتفاع درجة الحرارة، قد يزداد تدفق الدم في كيس الصفن، وفي حالة الدوالي، على العكس من ذلك، يزداد سوءا ويؤدي إلى اشتداد الأعراض - زيادة الألم في كيس الصفن و/أو تدهور جودة الحيوانات المنوية.

ويقول: "المرض الآخر الذي يحد أيضا من الاستحمام في الساونا هو القيلة المائية (تراكم السوائل في بطانة الخصية)، ما يسبب عدم الراحة وزيادة في حجمها. لأن زيادة درجة الحرارة في الساونا يمكن أن تزيد من تراكم السوائل إذا كان السبب هو عملية التهابية سيؤدي إلى تفاقم الحالة".

ويشير الأخصائي، إلى أنه لا ينصح بالاستحمام في الساونا إذا كان الرجل يعاني من مرض معدي في الجهاز البولي التناسلي. لأنه يؤدي إلى انتشار العدوى وتفاقم المرض.RT

MENAFN22012024000072011014ID1107750122

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث