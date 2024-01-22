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أطعمة شتوية مفيدة لمحاربة الفيروسات

1/22/2024 4:22:42 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تلعب التغذية الموسمية دورا مهما في الحفاظ على الصحة وتعزيز منظومة المناعة لجميع الفئات العمرية، وبصورة خاصة لكبار السن.

وتشير خبيرة التغذية تامارا موسيفا، في حديث لـ Pravda إلى أن منظومة المناعة لدى كبار السن تكون ضعيفة ويحتاج الجسم إلى الفيتامينات والعناصر المعدنية الدقيقة، حيث لتعويض نقصها تفيد المنتجات الطازجة.

ووفقا لها، هذه العملية صعبة في الشتاء مقارنة بالصيف. ولكن مع ذلك ممكن تحقيقها. فمثلا أحد أهم المنتجات في الشتاء هي الحمضيات- البرتقال، الليمون، الغريب فروت وغيرها الغنية بفيتامين C الضروري لدعم منظومة المناعة. كما أن الحمضيات تحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد الجسم على محاربة الفيروسات للوقاية من الإنفلونزا.

وتستطرد، المنتج الآخر المفيد في الشتاء هي المكسرات، لأنها غنية بالأحماض الدهنية التي تعزز القلب والأوعية الدموية. والمكسرات مفيدة بصورة خاصة لكبار السن، لأنها تساعد على تخفيض مستوى السكر في الدم وتحسن الذاكرة وهذا مهم جدا للوقاية من الخرف. وتحتوي المكسرات أيضا على مجموعة فيتامين В وعناصر المغنيسيوم والكالسيوم والزنك التي تساعد في الحفاظ على صحة العظام وتقوية الجسم بصورة عامة.

وبالإضافة إلى ذلك، يساعد إضافة الحديد والألياف الغذائية إلى النظام الغذائي على دعم وتحسين صحة الدم والقلب والأوعية الدموية وكذلك تحسين عمل الجهاز الهضمي. وأفضل مصادر الحديد هي- اللحوم والأسماك والمكسرات. أما الألياف الغذائية فأهم مصادرها هي الفواكه والخضروات المختلفة.RT

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