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البلبيسي: الأردن مستعد لأي وباء مقبل

1/22/2024 4:22:33 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية عادل البلبيسي، الاثنين، إنّ الأردن مستعد لأي وباء مقبل.
وأضاف البلبيسي، لـ "المملكة"، أن دور المركز الوطني لمكافحة الأوبئة و الأمراض السارية توحيد هذه الجهود، حيث إنّ كثير من الأحيان تكون الجهود مبعثرة ما بين وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والقطاع الخاص والجامعات والقطاعات الغير صحية الأخرى.
وأشار إلى أن دور المركز الوطني لمكافحة الأوبئة جمع كل المؤسسات الطبية المعنية مع بعضها البعض وأن يكون لديه كل المعلومات من الرصد الوبائي وتتجمع في مكان واحد، حيث لا يوجد في الأردن مؤسسة تتجمع فيه كل البيانات للتمكن من التنبؤ لأي شيء مقبل.
وبين البلبيسي، أن المركز الوطني لمكافحة الأوبئة دوره الآن جمع كل المعلومات، وأن يكون مخزن للمعلومات، وان يكون هناك خطة لمجابهة الأوبئة يتشارك فيها كل القطاعات الصحية وغير الصحية وقريبا ستنطلق هذه الخطة.
وأشار إلى أن تحذير منظمة الصحة العالمية من احتمال انتشار (وباء إكس)، حيث إنّ التحذير بأن يجب أن يكون العالم مستعدا لأي وباء مقبل، مبينا أنه "وباء مجهول".
ولفت إلى أن الدول يجب أن تكون دائما مستعدة ليس فقط في داخل الدولة؛ لكن يجب أن يكون هناك استعدادا ما بين الدول للتعاون بينها، وأهمية التعاون هو الكشف عن أي وباء وفيروس وأن يتم اكتشافه مبكرا.
ودعا البلبيسي أن تكون كل الدول مستعدة وأن تكون المختبرات لديها القدرة على هذا الاكتشاف وأن يكون هناك خطة لمكافحة الأوبئة.
منظمة الصحة العالمية، صاغت مصطلح مرض "إكس" أول مرة في عام 2018، وفق المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أمام لجنة "التحضير للمرض إكس" في 17 كانون الثاني 2024.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن المصطلح "يشير إلى جائحة دولية خطيرة يمكن أن تكون ناجمة عن مسببات الأمراض غير المعروفة حاليا أنها تسبب مرضا بشريا".
ورجح الباحث البارز في مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي أميش أدالجا، أن يكون المرض "إكس" فيروسا تنفسيا، وأن يكون منتشرا بالفعل بين الحيوانات ولكنه لم ينتقل بعد إلى البشر.
وقال "قد يكون ذلك في الخفافيش مثل كورونا، أو يمكن أن يكون في الطيور مثل إنفلونزا الطيور، أو يمكن أن يكون نوعا آخر من أنواع الحيوانات، الخنازير على سبيل المثال".
وقال تيدروس للجنة إن الاستعداد للمرض "إكس" سيتطلب "التزاما متجددا" بتعزيز الرعاية الصحية الأولية، فضلا عن البحث والتطوير لاختبار الأدوية والأدوات الأخرى.
وأضاف أن جائحة "كورونا" قدمت دروسا للمستقبل، وسلط الضوء على الصعوبات التي تواجهها بعض البلدان في إدارة تدفق المرضى في المستشفيات وتتبع المخالطين ودعم سلاسل التوريد لأشياء مثل الأكسجين.
وحذر رئيس مجلس إدارة شركة أسترازينيكا اللجنة ميشيل ديماري من أن العديد من البلدان لا تنفق ما يكفي من المال على إعداد أنظمتها الصحية للجائحة المقبل.
وأضاف أن "الأمر لا يتعلق بإنفاق المزيد فحسب، بل بإنفاق أكثر ذكاء"، مشيرا إلى أن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تنفق في المتوسط 3% فقط من ميزانيات أنظمتها الصحية على الوقاية.

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