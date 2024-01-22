حاكم فلوريدا ينسحب من سباق الترشّح للرئاسة عن الحزب الجمهوري

(MENAFN
- Alghad Newspaper) انسحب حاكم فلوريدا رون ديسانتيس الذي كان في مراحل سابقة أبرز منافس جمهوري لدونالد ترمب، أمس الأحد، من سباق الترشح للرئاسة عن الحزب، معلنا دعمه الرئيس السابق.
وبحسب واشنطن بوست، تصبح نيكي هايلي؛ السفيرة السابقة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة، المرشحة الوحيدة التي تقف عائقا أمام فوز ترمب بالترشح عن الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في تشرين الثاني المقبل.
وقال ديسانتيس على منصة (اكس) "أعلق اليوم حملتي الانتخابية".
وجاء القرار قبل أقل من يومين من الانتخابات التمهيدية في ولاية نيوهامبشر، بعد أن أظهرت الاستطلاعات تأخره بفارق كبير عن المتصدر ترمب وهايلي.-(بترا)
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