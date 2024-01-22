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حاكم فلوريدا ينسحب من سباق الترشّح للرئاسة عن الحزب الجمهوري

1/22/2024 4:22:24 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) انسحب حاكم فلوريدا رون ديسانتيس الذي كان في مراحل سابقة أبرز منافس جمهوري لدونالد ترمب، أمس الأحد، من سباق الترشح للرئاسة عن الحزب، معلنا دعمه الرئيس السابق.


وبحسب واشنطن بوست، تصبح نيكي هايلي؛ السفيرة السابقة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة، المرشحة الوحيدة التي تقف عائقا أمام فوز ترمب بالترشح عن الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في تشرين الثاني المقبل.
وقال ديسانتيس على منصة (اكس) "أعلق اليوم حملتي الانتخابية".


وجاء القرار قبل أقل من يومين من الانتخابات التمهيدية في ولاية نيوهامبشر، بعد أن أظهرت الاستطلاعات تأخره بفارق كبير عن المتصدر ترمب وهايلي.-(بترا)

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