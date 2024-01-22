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الهلال الأحمر الفلسطيني: فقدنا الاتصال كليا مع طواقمنا في خان يونس

1/22/2024 4:22:24 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رصد الهلال الأحمر الفلسطيني وجود دبابات إسرائيلية قرب مستشفى الأمل، وأكد أنه فقد الاتصال كليا مع طواقمه في خان يونس.

وأضاف أن تسجيل عدد كبير من الشهداء والجرحى من النازحين غرب خان يونس جراء القصف الإسرائيلي.
من جانبه، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن محاصرة قوات الاحتلال مقره في خان يونس تمنع مركبات الإسعاف من التحرك لإجلاء الجرحى.

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