الهلال الأحمر الفلسطيني: فقدنا الاتصال كليا مع طواقمنا في خان يونس

الهلال الأحمر الفلسطيني: فقدنا الاتصال كليا مع طواقمنا في خان يونس
التاريخ
1/22/2024 4:22:24 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) رصد الهلال الأحمر الفلسطيني وجود دبابات إسرائيلية قرب مستشفى الأمل، وأكد أنه فقد الاتصال كليا مع طواقمه في خان يونس.
وأضاف أن تسجيل عدد كبير من الشهداء والجرحى من النازحين غرب خان يونس جراء القصف الإسرائيلي.
من جانبه، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن محاصرة قوات الاحتلال مقره في خان يونس تمنع مركبات الإسعاف من التحرك لإجلاء الجرحى.
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