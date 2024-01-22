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الحوثي: على السفن رفع لافتة لا علاقة لنا باسرائيل لعبور البحر الأحمر بأمان

1/22/2024 4:22:24 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن الحوثيون أن 64 سفينة عبرت البحر الأحمر "بأمان" بعد أن رفعت لافتة "لا علاقة لنا بإسرائيل".

وقال عضو المجلس السياسي الأعلى للجماعة محمد علي الحوثي، أمس الأحد، في منشور له عبر منصة "إكس" إن "أبسط حل يسمح بمرور السفن بأمان أثناء عبورها من البحر الأحمر، هو أن تضع عبارة _لا علاقة لنا بإسرائيل)، في لوحة التعريف الآلي الخاصة بها".

وأضاف أن "هذا الحل أثبت فاعليته، بأن عبرت البحر 64 سفينة بأمان وهي تضع هذه العبارة"، منذ بدء عمليات الجماعة ضد السفن الإسرائيلية في نوفمبر الماضي.

وتابع: "لقد جلبت بريطانيا مع أمريكا بخطواتهما المتهورة وهجماتهما الإرهابية على الجمهورية اليمنية الضرر الأكبر على العالم، وعلى أوروبا بشكل خاص".

وأردف "ما حصل حتى الآن قد أثبت فشل عملياتهما، وأثبت أنهما بعسكرة البحر الأحمر والبحر العربي ومنع مرور السفن التجارية تعتديان على الملاحة الدولية".


وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية الأمريكية تصنيف "أنصار الله" كمنظمة إرهابية عالمية، ردا على الهجمات المستمرة للجماعة في البحر الأحمر وخليج عدن.

وأشارت إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ في 16 فبراير المقبل، معتبرة أن "التصنيف أداة مهمة لعرقلة تمويل الإرهاب للحوثيين، وزيادة تقييد وصولهم إلى الأسواق المالية، ومحاسبتهم على أفعالهم".

واعتبرت جماعة "أنصار الله" أن قرار الولايات المتحدة "لا قيمة له"، مشددة على أنه لن يغير من موقفها المتضامن مع الشعب الفلسطيني من خلال منع السفن المرتبطة بإسرائيل من المرور في البحرين الأحمر والعربي.

وصعد الحوثيون عملياتهم في البحرين الأحمر ، لمنع السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها من المرور في البحرين الأحمر والعربي، بعد بدء أمريكا وبريطانيا هجوما واسعا على مواقع للجماعة في مدن يمنية عدة، ردا على العمليات البحرية للجماعة. RT

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