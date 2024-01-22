الكنيست يجتمع لبحث حجب الثقة عن حكومة نتنياهو

MENAFN - Alghad Newspaper) أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الكنيست سيجتمع اليوم الاثنين لمناقشة اقتراح حجب الثقة عن حكومة بنيامين نتنياهو، بعد فشلها في إعادة الرهائن من قطاع غزة.

وقال حزب العمل في اقتراح حجب الثقة عن الحكومة: "لقد احتجزت حماس بناتنا وفتياننا لمدة 108 أيام.. إن حياتهم معرضة للخطر في أي لحظة. وفي ظل هذه الحكومة، تم التخلي عنهم واختطافهم، وهذه الحكومة هي التي لا تتخذ القرارات اللازمة لإنقاذهم وإعادتهم جميعا إلى وطنهم الآن".



وأضاف: "نتوقع من جميع فصائل المعارضة دعم اقتراح سحب الثقة ومطالبة الحكومة بالإجابة على الأسئلة التي لا تسمح لأي مواطن في دولة إسرائيل بالنوم بسلام".



وفي وقت سابق، قالت تقارير عبرية إن حركة "حماس" تطالب بوقف كامل للحرب، وبانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من القطاع وضمانات دولية للحفاظ على حكمها، مقابل إطلاق سراح الرهائن.



وقد خرج أهالي الرهائن في تظاهرة في وسط تل أبيب مطالبين حكومة نتنياهو بعقد صفقة تبادل فورية مع "حماس"، مرددين كلمة "أخشاف" العبرية، التي تعني بالعربية "الآن".-(وكالات)

