وجبة برغر بالجراد مقابل 50 ريالاً تثير جدلاً في السعودية (فيديو)



ويعدّ "برغر الجراد"، أحدث صورة لتقديم الجراد كوجبة في السعودية، حيث ينتشر بيعه مع بداية موسم الجراد في مناطق مثل المدينة المنورة والقصيم.



طريقة غريبة لتحضير البرغر في السعودية

وتضمنت مقاطع الفيديو أشخاصاً يقومون بتحضير الجراد عبر عدة مراحل قبل وضعه في خبز البرغر، ومن ثم إضافة الصلصات والنكهات له.



حيث تبين الفيديوهات غسل الجراد وتنظيفه في المرحلة الأولى، ثم يوضع في ماء ساخن نظيف، ويترك على النار لمدة ساعة.



يتم خلط الحشرات بعد ذلك مع البصل والفلفل، وتقديم وجبة البرغر بالجراد للزبائن.

لكن المتخصصين حذروا من تناول هذه الوجبة؛ حيث إن الجراد الذي يتم تناوله تتم مكافحته باستخدام المبيدات، وهو ما يعرض من يتناولها للتسمم بالمبيدات التي تبقى عالقة بجسم الجراد الميت حتى بعد طهيه.



فضلاً عن أن الجراد يمكن أن يسبب مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية، من ضمنها الصداع والغثيان والأرق والإسهال ومشاكل التنفس والتشوش الذهني.



ردود فعل متباينة حول برغر الجراد في السعودية

وتباينت ردود فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على هذه الوجبة، حيث اعتبرها بعضهم حرية شخصية، فيما اعتبر آخرون أنها طعام الأجداد. وقد يصل سعر كيس الجراد إلى حوالي 50 ريالاً سعودياً، ويحتوي على قرابة 100 جرادة.



أما بعض مستخدمي مواقع التواصل فأعربوا عن اشمئزازهم من الجراد الذي يعتبر حشرة مقززة مثل الصراصير، وأنهم لا يمكنهم أن يطيقوا بأي شكل من الأشكال تناوله.

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