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بقايا أسواق غزة تشكو قلة الزبائن والسلع

1/22/2024 4:22:11 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يقول سكان غزة إن "الحرب الحالية هي الأصعب على الإطلاق"؛ وإن كان الأمر كذلك، فإن الأسواق أيضا تعيش حالة لم يسبق وأن واجهتها طيلة الحرب والعمليات العسكرية السابقة.
فالسوق التي لم يصلها القصف الإسرائيلي خلال أيام الحرب الـ 108، أو تلك التي تعرض أجزاء منها للصواريخ، لم تسلم من فقدان البضائع الأساسية والثانوية معا، بل إنها تعاني من نقص المستهلكين.
وما بقي من سلع في تلك الأسواق، فإن تراجع المعروض الحاد، أدى إلى ارتفاع أسعارها، مع استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري مع إسرائيل، ومعبر رفح مع مصر.
وباتت الأسواق والطرقات الرئيسة المحيطة بها، أكثر ازدحاما عن الفترات السابقة، حيث يفترش الباعة المتجولون من الرجال والأطفال الشوارع لبيع ما يملكونه من طعام أو مواد أساسية، لتوفير المال.
وشهدت الأسواق إحجاما من المواطنين عن الشراء بشكل ملحوظ، وخلت المحال التجارية من البضائع والمواد الغذائية الشحيحة أصلاً، في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي.
وتأثرت الأسواق بما تضم من محال تجارية تبيع المواد الغذائية، والحلويات والبقوليات والملابس وبسطات الخضار والفواكه، وغيرها جراء تردي الأوضاع الاقتصادية، وانعكاس ذلك سلبا على التُجار وحركات البيع والشراء.
** ارتفاع الأسعار
بسبب ضعف المعروض، ارتفعت أسعار السلع الرئيسة في قطاع غزة، فعلى سبيل المثال، يباع لتر البنزين -إن توفر- بـ 10 دولارات، مقارنة مع 1.7 دولارا قبيل الحرب.
بينما يبلغ كيس الطحين زنة 25 كغم بـ 200 دولار، صعودا من 21 دولارا قبيل الحرب، وهو أيضا سلعة نادرة الوفرة، بسبب غلق المعابر التجارية كافة مع القطاع.
وإلى جانب مئات السلع الأساسية الأخرى التي ارتفعت أسعارها، يشتكي المواطنون من هذا الغلاء، في ظل عدم تلقي قطاعات واسعة لرواتبها منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، واقتصار الصرف على سلف مالية بسيطة.
‏يقول الشاب محمد السيد، النازح من شرق خان يونس جنوب قطاع غزة: "أسعار البضائع مرتفعة والأوضاع صعبة للغاية، ولا يوجد قدرة لدى المواطنين على شراء الاحتياجات الأساسية".
يضيف السيد في حديث لمراسل الأناضول: "لدينا أطفال ولا يمكننا شراء مستلزماتهم.. حفاظات الأطفال مثلا كانت أسعارها لا تزيد عن 20 شيكل (5.4 دولارات).. الآن تتجاوز 150 شيكل (40.5 دولارا)".
ويوضح أن أسعار المواد الأساسية كالأرز والسكر والحليب وزيت الطهي ارتفعت بشكل غير مسبوق، في ظل عدم توفر أي دخل لدى المواطن الغزي وخاصة النازحين وتراجع المعروض.. "حتى وكالة الغوث لم تعد توزع مساعدات".
ويستغرب السيد الذي يعيل 6 أفراد، كيف يمكن أن يستطيع المواطن تدبر أموره بعد اكثر من 108 أيام على الحرب دون عمل أو راتب، خاصةً العمال والموظفين في القطاع الخاص.
على الجانب المصري من معبر رفح مع قطاع غزة، تصطف مئات الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية، انتظارا للسماح لها بالدخول إلى القطاع وإفراغ حمولتها من مساعدات قدمتها دول ومنظمات إنسانية عربية وإسلامية ودولية.
ولا يتجاوز عدد الشاحنات الداخلة يوميا 100 شاحنة، مقارنة مع متوسط 600 شاحنة قبيل الحرب، ما يعني أن السلع الواردة تمثل أقل من 17 بالمئة من احتياجات غزة قبيل الحرب.
وتبدي المواطنة فاطمة سالم اصليح تذمرا كبيرا بسبب الارتفاع المهول في الأسعار مع استمرار العدوان وتقول: "الأسعار خيالية وليست في متناول أي مواطن ولا يوجد إمكانية لشراء المواد الأساسية".
‏وتتفق معها الطفلة غزل النجار، النازحة من خزاعة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، من حيث الارتفاع الكبير في الأسعار وعدم توفر أموال أو دخل لدى المواطنين لقضاء احتياجات العائلة الأساسية.
وتقول الطفلة لمراسل الأناضول: "الأسعار عالية ونجن لا نمتلك أية أموال لشراء احتياجاتنا.. والدي عاطل عن العمل الآن".
وتضيف: "أنا وأخي لا نمتلك أموالا تمكننا من شراء أي شيء.. كيس الشيبس يباع بـ 10 شواقل (2.8 دولار) من شيكل واحد (28 سنتا) shfrh، وسعر علبة صلصة البندورة 20 شيكل (5.4 دولارات) من 4 شواقل (1.2 دولار) سابقا".
‏أما المواطن رائد الغلبان، يقول لمراسل الأناضول: "هناك انقطاع وشح في بضائع معينة.. اليوم الأسواق تفتقر إلى بعض المواد الأساسية والضرورية، وهناك عدم مقدرة لدى المواطنين على شراء الاحتياجات الأساسية".
وبعد 108 أيام من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، خلفت حتى أحدث حصيلة منشورة الأحد 25 ألفا و105 شهداء و62 ألفا و681 إصابة، معظمهم أطفال ونساء.
وخلفت الحرب الإسرائيلية دماراً هائلاً في المباني السكنية والمنشآت المدنية والبنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفق مصادر رسمية فلسطينية وأممية.
وتعيش مدينة غزة والشمال حصارا مشددا منذ بداية التوغل العسكري الإسرائيلي البري في 27 أكتوبر/ تشرين الأول، وخرجت جميع المشافي والمراكز الطبية عن الخدمة وأخليت قسرًا الرئيسية منها كمجمع الشفاء ومستشفى القدس وغيرهم.
وتمنع إسرائيل دخول الشاحنات المحملة بالمساعدات الإغاثية والمواد الغذائية من دخول غزة والشمال، إلا بكميات محدودة لا تكفي باحتياجات السكان هناك، ما فاقم الأوضاع المعيشية.-(الأناضول)

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