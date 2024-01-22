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افتتاح مشروع بناء قدرات الشباب في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بالبقعة

1/22/2024 4:20:33 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) افتتح المهندس رفيق خرفان مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية مشروع بناء قدرات وامكانيات الشباب اللاجئين في المخيمات الفلسطينية يوم الاحد 21/1 في مقر لجنة خدمات مخيم البقعة بحضور رئيس لجنة خدمات مخيم البقعة حسن مرشود وإسماعيل صيام مدير مشروع بارت.
ورحب خرفان بالحضور مؤكدا على أهمية دور الشباب الفاعل وضرورة تطوير مهاراتهم من اجل العمل بتشاركية في اجل خدمة مجتمعاتهم والقدرة على التعامل مع الظروف الاستثنائية.
ويهدف هذا المشروع الذي ينفذ بالتعاون مع الوكالة الألمانية ضمن مشروع بارت 2 وتنفذه مؤسسة طمي الى تأطير عمل الشباب التطوعي ومأسسته وتحقيق الاستجابة السريعة الفاعلة وتأمين الجاهزية للعمل المجتمعي خاصة خلال الازمات والطوارئ.
كما يهدف المشروع الى ضمان تمثيل الشباب لقضاياهم وقضايا مجتمعاتهم الحياتية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وتم خلال الافتتاح عرض دور دائرة الشؤون الفلسطينية والمهام التي تقوم بها بالإضافة الى عرض من مؤسسة طمي يوضح اهداف البرنامج وارتباطه بالدائرة كما تم عقد جلسة حوارية مع مدير عام الشؤون الفلسطينية وعدد من شباب المخيمات استمع فيها الى مطالبهم واهم المعيقات التي تواجههم.

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