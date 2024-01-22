Hero Motosports الهندية تحصل على المركز الثاني في رالي داكار 2024

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE) - قال"يصادف اليوم يومًا تاريخيًا، ليس فقط لشركة Hero MotoCorp ولكن أيضًا للهند ورياضتها. تهانينا لـ Ross وفريق Hero MotoSports بأكمله، لإظهار أن النجاح هو نتيجة للتفاني والمثابرة والشغف الذي لا يتغير. في حين أن Hero MotoCorp دعمت الرياضة والرياضيين لعقود، فإن هذا الإنجاز من قِبل فريقنا يحمل أهمية فريدة تتزامن مع الذكرى الأربعين لشركة Hero MotoCorp".

فريق الراليات HeroMotoSports ، وهو فريق رياضة المحركات لأكبر شركة مُصنّعة للدراجات النارية والسكوتر في العالم - HeroMotoCorp ، صنع التاريخ اليوم ليصبح أول فريق لشركة مُصنّعة هندية على الإطلاق ينهي السباق ويتوج على منصة سباق رالي داكار الأسطوري.

أنهى Ross Branch الرالي في المركز الثاني للفريق.

بالنسبة للشركة المُصنّعة الهندية، يعد هذا إنجازًا هائلاً وتأكيدًا قويًا لسنوات عديدة من الجهد المبذول في برنامج السباقات الخاص بهم. كان منحنى النمو للفريق حادًا أيضًا في السنوات القليلة الماضية، حيث حقق أول فوز في رالي داكار 2022، وضاعفه إلى فوز على مرحلتين في عام 2023، وختم ذلك كله في النهاية بالتتويج على المنصة في هذه النسخة. تم تشكيل رالي فريق Hero MotoSports في عام 2016 وشارك في أول رالي داكار له في عام 2017.

Wolfgang Fischer ، مدير الفريق ورئيس فريق رالي :Hero MotoSports ‏ "لقد بدأنا منذ سنوات عديدة كمؤسسة صغيرة داخل Hero MotoCorp وبنينا على ذلك كل عام حتى وصلنا هنا. حافظ Rossi على هدوئه لتحقيق النجاح في رالي داكار الصعب للغاية. أريد أن أهدي التتويج بالمركز الثاني على المنصة إلى Paulo Goncalves".

Ross Branch ، المتسابق، في فريق راليات Hero MotoSports ‏ :"لقد كان رالي داكار2024 صعبًا للغاية. الإنهاء بالتتويج على المنصة كان دائمًا الهدف، واليوم أصبح الحلم حقيقة. شكرًا جزيلاً للفريق على تطوير آلة تنافسية للغاية، وعلى الأسابيع الثلاثة التي لم يُغمض لهم فيها جفن هنا، وعلى كل ما ضحوا به للوصول إلى هذه النقطة. شكرًا جزيلاً للجميع على دعمهم المستمر من جميع أنحاء العالم!"

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