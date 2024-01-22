Hero Motosports الهندية تحصل على المركز الثاني في رالي داكار 2024

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE) - قال الدكتور Pawan Munjal ،
الرئيس التنفيذي لشركة Hero MotoCorp
"يصادف اليوم يومًا تاريخيًا، ليس فقط لشركة Hero MotoCorp ولكن أيضًا للهند ورياضتها. تهانينا لـ Ross وفريق Hero MotoSports بأكمله، لإظهار أن النجاح هو نتيجة للتفاني والمثابرة والشغف الذي لا يتغير. في حين أن Hero MotoCorp دعمت الرياضة والرياضيين لعقود، فإن هذا الإنجاز من قِبل فريقنا يحمل أهمية فريدة تتزامن مع الذكرى الأربعين لشركة Hero MotoCorp".
فريق الراليات HeroMotoSports ، وهو فريق رياضة المحركات لأكبر شركة مُصنّعة للدراجات النارية والسكوتر في العالم - HeroMotoCorp ، صنع التاريخ اليوم ليصبح أول فريق لشركة مُصنّعة هندية على الإطلاق ينهي السباق ويتوج على منصة سباق رالي داكار الأسطوري.
أنهى Ross Branch الرالي في المركز الثاني للفريق.
بالنسبة للشركة المُصنّعة الهندية، يعد هذا إنجازًا هائلاً وتأكيدًا قويًا لسنوات عديدة من الجهد المبذول في برنامج السباقات الخاص بهم. كان منحنى النمو للفريق حادًا أيضًا في السنوات القليلة الماضية، حيث حقق أول فوز في رالي داكار 2022، وضاعفه إلى فوز على مرحلتين في عام 2023، وختم ذلك كله في النهاية بالتتويج على المنصة في هذه النسخة. تم تشكيل رالي فريق Hero MotoSports في عام 2016 وشارك في أول رالي داكار له في عام 2017.
Wolfgang Fischer ، مدير الفريق ورئيس فريق رالي :Hero MotoSports "لقد بدأنا منذ سنوات عديدة كمؤسسة صغيرة داخل Hero MotoCorp وبنينا على ذلك كل عام حتى وصلنا هنا. حافظ Rossi على هدوئه لتحقيق النجاح في رالي داكار الصعب للغاية. أريد أن أهدي التتويج بالمركز الثاني على المنصة إلى Paulo Goncalves".
Ross Branch ، المتسابق، في فريق راليات Hero MotoSports :"لقد كان رالي داكار2024 صعبًا للغاية. الإنهاء بالتتويج على المنصة كان دائمًا الهدف، واليوم أصبح الحلم حقيقة. شكرًا جزيلاً للفريق على تطوير آلة تنافسية للغاية، وعلى الأسابيع الثلاثة التي لم يُغمض لهم فيها جفن هنا، وعلى كل ما ضحوا به للوصول إلى هذه النقطة. شكرًا جزيلاً للجميع على دعمهم المستمر من جميع أنحاء العالم!"
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