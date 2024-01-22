حاكم فلوريدا ينسحب من السباق الرئاسي دعما لترامب

MENAFN - Al Watan) أعلن حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية رون ديسانتيس أمس الأحد، انسحابه من المنافسة بعد أسبوع تقريبا من أدائه المخيب في ولاية أيوا.

وشكّل ديسانتيس - الذي دخل الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري- أكبر تهديد للرئيس السابق دونالد ترامب في السباق الانتخابي الحالي.

وقال ديسانتيس، عبر فيديو على منصة "إكس"، إنه لا يوجد طريق واضح لتحقيق النجاح".

تابع "من الواضح بالنسبة لي أن غالبية الناخبين الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية يريدون منح دونالد ترامب فرصة أخرى".

وأضاف: "رغم أن لدي خلافات مع دونالد ترامب، مثل ما يتعلق بتعامله مع جائحة كورونا لكنه من الواضح بأنه يتفوق على الرئيس الحالي جو بايدن".

وأكّد ديسانتيس أنه وقع على تعهد بدعم المرشح الجمهوري وأنه سيحترم هذا التعهد.

وانسحاب ديسانتيس يعني أن سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي هي الآن آخر منافس جمهوري لديه فرصة لحرمان ترامب من الترشيح.

ومن جهة أخرى فإن هذا الانسحاب يعتبر خروجا مبكرا نسبيا لرون ديسانتيس ، مما يسلط الضوء على أن نفوذ ترامب مستمر داخل الحزب الجمهوري.