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رصد بقعة شمسية أوسع بـ10 مرات من الأرض

1/22/2024 4:16:35 AM
(MENAFN- Al Watan) في صباح اليوم الإثنين 22 يناير 2024 تم رصد بقعة شمسية كبيرة أوسع بعشر مرات من الأرض وهي تمتلك أكثر من 12 نوى داكنة، ضمن نشاط الدورة الشمسية 25 وفقا للجمعية الفلكية بجدة.
وقال حساب الجمعية في منشور عبر منصة "إكس" أنه يمكن رؤية هذه البقعة الشمسية باستخدام نظارات الكسوف وذلك لعدم حاجتها للتكبير.

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