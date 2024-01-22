ريسبونس بلس تستحوذ على بروميثيوس البريطانية

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة ريسبونس بلس ميديكال استحواذها على شركة بروميثيوس ميديكال التي تتخذ من المملكة المتحدة موقعاً لمقرّها الرئيسي وهي شركة متخصّصة في مجال التدريب والاستشارات في قطاع الرعاية الصحيّة.

وتعدّ ريسبونس بلس ميديكال جزءاً من شركة ريسبونس بلس القابضة والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق الماليّة، وتدير حالياً 500 عيادة للنفط والغاز والقطاعات الصناعيّة مع عملاء مثل أدنوك، أوكسي، شامبرجر، توتال وهاليبرتون.

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ومن خلال هذا الاستحواذ ستتمكن الشركة من توسيع نطاق خدماتها إلى شركات عالميّة في قطاع النفط والدفاع والتي تقوم بروميثيوس بإدارتها حالياً مثل شل، شيفرون، آكر بي بي، دي سي آي إس، الجيش البريطاني، الطيران الملكي العماني، الأمن والدفاع البريطاني وخدمات الطوارئ الصحيّة الوطنيّة.

وعبر الاستحواذ على الشركة البريطانية، تعتزم شركة ريسبونس بلس ميديكال تعزيز قدراتها التدريبيّة، مع توسيع خدمات الشركة لتغطية الاستشارات الصحية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ.

وسيساهم هذ الاستحواذ في وصول خدمات ريسبونس بلس ميديكال إلى المملكة المتحدة وبلدان الشمال الأوروبي.





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