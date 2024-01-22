ريسبونس بلس تستحوذ على بروميثيوس البريطانية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة ريسبونس بلس ميديكال استحواذها على شركة بروميثيوس ميديكال التي تتخذ من المملكة المتحدة موقعاً لمقرّها الرئيسي وهي شركة متخصّصة في مجال التدريب والاستشارات في قطاع الرعاية الصحيّة.
وتعدّ ريسبونس بلس ميديكال جزءاً من شركة ريسبونس بلس القابضة والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق الماليّة، وتدير حالياً 500 عيادة للنفط والغاز والقطاعات الصناعيّة مع عملاء مثل أدنوك، أوكسي، شامبرجر، توتال وهاليبرتون.
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ومن خلال هذا الاستحواذ ستتمكن الشركة من توسيع نطاق خدماتها إلى شركات عالميّة في قطاع النفط والدفاع والتي تقوم بروميثيوس بإدارتها حالياً مثل شل، شيفرون، آكر بي بي، دي سي آي إس، الجيش البريطاني، الطيران الملكي العماني، الأمن والدفاع البريطاني وخدمات الطوارئ الصحيّة الوطنيّة.
وعبر الاستحواذ على الشركة البريطانية، تعتزم شركة ريسبونس بلس ميديكال تعزيز قدراتها التدريبيّة، مع توسيع خدمات الشركة لتغطية الاستشارات الصحية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ.
وسيساهم هذ الاستحواذ في وصول خدمات ريسبونس بلس ميديكال إلى المملكة المتحدة وبلدان الشمال الأوروبي.
المصدر:
MENAFN22012024000202011048ID1107750085
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