ما شكل مسار التشديد النقدى المقبل؟

يواجه البنك المركزى تحديات كبيرة على صعيد استعادة الاستقرار الكلى وسعر الصرف والحفاظ على استقرار الأسعار، وسط مطالبات من صندوق النقد الدولى الذى تزور بعثته القاهرة اليوم بتشديد السياسات المالية والنقدية.

ولجأ البنك المركزى منذ بداية الأزمة الاقتصادية لحرب روسيا وأوكرانيا لرفع أسعار الفائدة بأكثر من 11%، وكذلك الاحتياطى الإلزامى، كما طرحت البنوك العامة شهادات بأسعار فائدة غير معهودة تاريخيًا.

موضوعات“المشاط” تبحث رغبة عدد من شركاء التنمية بالمساهمة في“حياة كريمة” “ستاندرد أند بورز”: معيار 62 الشرعى يضع تحديات أمام إصدارات الصكوك عالميا بـ2024 التموين ترفع سعر النخالة 1.5 ألف جنيه للطن

لكن حتى الآن لا يبدو أن تلك الخطوات كانت كافية لكبح التضخم الذى وصل لمستويات قياسية بلغت 40% خلال العام الماضى قبل أن يتباطأ ويختم العام حول 35%.

ومن المستهدف أن يصل التضخم إلى مستويات ما دون 10% بحلول العام المقبل بحسب ما صرح به رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى.

يرى هانى جنينة، كبير الاقتصاديين فى شركة كايرو كابيتال” لتداول الأوراق المالية أن مهمة البنوك المركزية هى الحفاظ على استقرار الأسعار من خلال تحقيق التوازن بين العرض والطلب.

أضاف على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى“فيس بوك”، أن فى وقت الانخفاض السريع فى قيمة العملة تقود التوقعات الطلب ولذلك فإن إدارة التوقعات هى المهمة الحالية للبنك المركزى.

وتوقع أن يلجأ البنك المركزى لرفع صادم فى أسعار الفائدة قد يصل إلى 5% حال قرر التحول لسعر صرف مرن وانخفض لمستويات ما بين 40 و45 جنيها للدولار.

وسارعت البنوك فى الفترة الأخيرة لطرح أوعية ادخارية جديدة بعد إعلان بنكى الأهلى ومصر طرح شهادات مدة عام بفائدة تصل إلى 27% بالتزامن مع استحقاق شهادات الـ25% التى قاربت حصيلتها على نصف تريليون جنيه.

وجمع البنكان حصيلة تصل إلى 380 مليار جنيه بواقع 245 مليار جنيه فى البنك الأهلى المصرى و135 مليار جنيه من بنك مصر خلال أول أسبوعين لطرح الشهادات.

وطرح البنك التجارى الدولى، أكبر بنوك القطاع الخاص، شهادات مدتها 3 سنوات بفائدة تبدأ من 20% للأرصدة من 100 ألف جنيه فأكثر، و21% للأرصدة من مليون جنيه وأكثر، و22% للأرصدة من 5 ملايين جنيه.

فيما لجأت بنوك أخرى مثل بنك القاهرة لرفع فائدة حسابات التوفير إلى 23%.

ووفق حسابات“البورصة” يتحمل بنكا الأهلى ومصر تكلفة فعلية على الشهادات تصل إلى 33.75% إذ لا يستفيد البنك من 18% من حصيلة الشهادات لدخولها ضمن متطلبات الاحتياطى الإلزامى التى يفرضها البنك المركزى.

والاحتياطى الإلزامى هو نسبة تجنبها البنوك من حصيلة المدخرات أقل من 3 أعوام وتودعها بدون فوائد لدى البنك المركزى، وحددها“المركزى” عند 18%.

ويرى هشام حمدى، المحلل المالى بشركة نعيم، أنه من المتوقع أن يتجه البنك المركزى لرفع نسبة الاحتياطى الإلزامى للبنوك فى الوقت الراهن نظراً لوجود سيولة فائضة لدى البنوك مع انخفاض الطلب على النقود، حيث بلغت السيولة الفائضة بالقطاع المصرفى من خلال عمليات السوق المفتوح 714.1 مليار جنيه يوم 16 يناير 2024؛ مرتفعة بنسبة 30% على أساس سنوى، وأعلى مرتين من متوسط الرقم فى عام 2023.

وكان صندوق النقد الدولى قد حذر من تحمل بنكا الأهلى ومصر أسعار فائدة للشهادات أعلى بكثير مما تقدمه فوائد أذون الخزانة أجل عام بعد خصم الضرائب.

وتوقع مدير قطاع الخزانة وعضو لجنة الأصول والخصوم بأحد البنوك العامة، أن يلجأ المركزى لرفع الفائدة 3% دفعة واحدة بالتزامن مع تحريك الجنيه للسيطرة على التضخم.

وقال إن معظم البنوك كانت تتوقع طرح شهادات مرتفعة العائد، وبعضها لجأ لاستهداف كبار العملاء، والبعض الآخر لجأ لزيادة العوائد الشهرية على حسابات التوفير لتناسب العوائد الشهرية التى تقدمها الشهادات، والبعض الآخر لجأ إلى مخاطبة العملاء الذين يريدون التحوط من خفض الفائدة والاستفادة الحالية لأطول فترة ممكنة عبر شهادات طويلة الأجل.

أضاف أن شهادات العائد المقدم أيضًا تجذب العملاء الذين يريدون الحصول على مبلغ معين مع الاحتفاظ بالأصل وذكر أن هجرة الأموال من البنوك الخاصة للبنوك العامة لم تعد ملحوظة منذ طرح شهادات الـ25% فى ظل أن معظم البنوك تقريبًا وضعت عمولات كبيرة لكسر الشهادات.

أوضح أن البنك المركزى وجههم مؤخرًا بفرض فوائد مرتفعة على القروض المربوطة بشهادات حتى لا تحدث تلك الهجرة بطريقة أخرى.

وأشار إلى أن ذلك يجعل الشهادات مرتفعة العائد تخاطب بالتحديد الأموال الجديدة أو تحد من تسرب السيولة لشهادات الـ25% خارج القطاع المصرفى.

وذكر أن قرارات مثل إلزام الشركات الخاصة بميكنة الأجور مع وضع خطة لذلك من شأنها أن تخفض التضخم بشكل هيكلى على المدى الطويل، وتجعل أثر الفائدة ملموسا أكثر بالنسبة للأفراد، بالصورة التى تزيد فاعليته.