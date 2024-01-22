موديز تمتلك نظرة سلبية تجاه الجدارة الائتمانية السيادية في آسيا خلال 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تمتلك وكالة“موديز” نظرة سلبية تجاه الجدارة الائتمانية السيادية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال العام الجاري، إثر تباطؤ الاقتصاد الصيني، وتشديد ظروف التمويل، فضلاً عن المخاطر الجيوسياسية، وفق ما نقلته شبكة“سي إن بي سي”.
وتتوقع“موديز” في تقرير صدر بتاريخ 15 يناير، تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الصين إلى 4% خلال العامين الحالي والقادم، انخفاضاً من متوسط الفترة بين 2014 و2023 عند 6%.
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وقالت الوكالة في تقريرها أن تباطؤ الاقتصاد الصيني يؤثر بدرجة كبيرة على اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ على خلفية اندماج الصين بقوة في سلاسل التوريد العالمية.
وأوضح“كريستيان دي جوزمان” النائب الأول لرئيس وكالة“موديز” لخدمات المستثمرين في لقاء مع“سي إن بي سي”، أن ظروف التمويل المشددة سوف تؤثر على الائتمان السيادي في آسيا والمحيط الهادئ بجانب الظروف غير المواتية في الصين.
وأضاف أن الأمر يعتمد على حالة السيولة حول العالم، مشيراً إلى أن الوكالة لا تتوقع تيسير بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسياسته النقدية حتى منتصف العام، وأن ظروف السيولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ليست بمعزل عن نظيرتها العالمية.
المصدر:
MENAFN22012024000202011048ID1107750083
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