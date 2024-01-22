موديز تمتلك نظرة سلبية تجاه الجدارة الائتمانية السيادية في آسيا خلال 2024

MENAFN - Al-Borsa News) تمتلك وكالة“موديز” نظرة سلبية تجاه الجدارة الائتمانية السيادية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال العام الجاري، إثر تباطؤ الاقتصاد الصيني، وتشديد ظروف التمويل، فضلاً عن المخاطر الجيوسياسية، وفق ما نقلته شبكة“سي إن بي سي”.

وتتوقع“موديز” في تقرير صدر بتاريخ 15 يناير، تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الصين إلى 4% خلال العامين الحالي والقادم، انخفاضاً من متوسط الفترة بين 2014 و2023 عند 6%.

موضوعاتأسعار الذهب تتراجع مع هدوء توقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة قلة أيام العمل تهبط بصادرات كوريا الجنوبية 1% خلال يناير مؤشر بورصة قطر يرتفع في مستهل التعاملات

وقالت الوكالة في تقريرها أن تباطؤ الاقتصاد الصيني يؤثر بدرجة كبيرة على اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ على خلفية اندماج الصين بقوة في سلاسل التوريد العالمية.

وأوضح“كريستيان دي جوزمان” النائب الأول لرئيس وكالة“موديز” لخدمات المستثمرين في لقاء مع“سي إن بي سي”، أن ظروف التمويل المشددة سوف تؤثر على الائتمان السيادي في آسيا والمحيط الهادئ بجانب الظروف غير المواتية في الصين.

وأضاف أن الأمر يعتمد على حالة السيولة حول العالم، مشيراً إلى أن الوكالة لا تتوقع تيسير بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسياسته النقدية حتى منتصف العام، وأن ظروف السيولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ليست بمعزل عن نظيرتها العالمية.





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