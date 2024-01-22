ستاندرد أند بورز: معيار 62 الشرعى يضع تحديات أمام إصدارات الصكوك عالميا بـ2024

قالت“ستاندرد أند بورز” إن عدم وجود تفسير موحد للشريعة يمكن أن يسبب بعض الاضطراب على المدى المتوسط، لا سيما بالنظر إلى احتمال اعتماد المعيار الشرعى رقم 62 لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

وفى أواخر عام 2023، نشرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) مسودة المعيار الشرعى رقم 62 بشأن الصكوك.

موضوعاتأسعار الذهب تتراجع مع هدوء توقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة قلة أيام العمل تهبط بصادرات كوريا الجنوبية 1% خلال يناير مؤشر بورصة قطر يرتفع في مستهل التعاملات

وبعد ذلك، قامت بتمديد الموعد النهائى لتلقى تعليقات الصناعة حتى 31 مارس 2024.



أوضحت“ستاندرد أند بورز” أن هذا المعيار الذى مازال فى مرحلة الصياغة يتطلب أن يتم تحويل الملكية وما تنطويه بذلك من مخاطر متعلقة بالأصول إلى حاملى الصكوك، ونتيجة لذلك، قد يصبح سداد الصكوك أكثر اعتمادا على أداء الأصول الأساسية، أو قيمتها السوقية، أو قرار حاملى الصكوك ببيع هذه الأصول لأطراف ثالثة.

وذكرت أن ذلك قد يكون له تأثير مادى على هياكل الصكوك الحالية والمخاطر التى يتحملها حاملى الصكوك.

وتوقعت ستاندرد أند بورز أن تستقر إصدارات الصكوك العالمية خلال العام الحالى عند ما بين 160 و170 مليار دولار مقابل 168.4 مليار دولار فى 2023، ولكنها ستكون أقل من 179.4 مليار دولار فى 2022.

وعزت انخفاض أحجام الإصدارات فى عام 2023 بشكل أساسى إلى تراجع إصدارات الصكوك بالعملة المحلية نتيجة تشديد ظروف السيولة فى النظام المصرفى السعودي، والعجز المالى المنخفض فى إندونيسيا.

وخالفت الإمارات ذلك الاتجاه، حيث زادت إصدارات الصكوك بالعملة المحلية لديها وكذلك فى تركيا، وذلك بفضل ارتفاع الإصدارات الحكومية.

وتوقعت“ستاندرد أند بورز” زيادة فى الإصدارات فى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات القليلة المقبلة مع مواصلة السلطات جهودها لتطوير سوق رأس المال المحلى.

وأشارت إلى أن الصكوك بالعملة الأجنبية استفادت من الرؤية الأفضل لمسار أسعار الفائدة على المدى المتوسط، لا سيما فى نهاية عام 2023.

وبحسب الوكالة زادت إصدارات الصكوك المقومة بالعملة الأجنبية، بمقدار الثلث فى عام 2023، مقارنة بعام 2022، وتوقعت أن تظل أسعار الفائدة داعمة على نطاق واسع فى عام 2024.

وقالت إنه رغم أن البنك الاحتياطى الفيدرالى قد يخفض أسعار الفائدة فى وقت متأخر عما تتوقعه الأسواق، لكن احتياجات التمويل فى دول التمويل الإسلامى الأساسية تظل مرتفعة، نظرًا لبرامج التحول الاقتصادى المستمرة.

وقالت إن السعودية وبرنامجها رؤية 2030 عزز الإصدار فى عام 2023 وستواصل القيام بذلك فى عام 2024.

وأشارت إلى أن هناك مجال آخر للنمو القوى وهو الصكوك المستدامة، التى استمرت أحجام إصدارها فى الزيادة فى عام 2023.

أوضحت أنه مع استمرار تركز التمويل الإسلامى فى الدول المصدرة للنفط والتى تهدف إلى تقليل انبعاثاتها الكربونية، فإنه من المتوقع أن تستمر الزيادة فى إصدار الصكوك المستدامة.

وقالت إن الصكوك الخضراء شكلت غالبية إصدارات الصكوك المستدامة فى عام 2023، ويتفق هذا مع أجندات التحول فى مجال الطاقة والمناخ فى بلدان التمويل الإسلامى.

أضافت أن الشركات هى المُصدر الرئيسى للصكوك المستدامة، تليها البنوك مباشرة، وبدأت البنوك فى دخول سوق الصكوك المستدامة خلال العامين الماضيين لتنويع قاعدة مستثمريها والمساهمة فى تمويل المشاريع الخضراء والاجتماعية، والتى تتماشى بشكل عام مع استراتيجية بلدانها الأصلية.

وبحسب“ستاندرد أند بورز”شكل مصدرو الإمارات العربية المتحدة 40% من إجمالى إصدارات الصكوك المستدامة فى عام 2023، ولا يتعلق هذا فقط بمؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغير المناخ (COP28)، الذى اختُتم مؤخرًا فى الدولة، ولكن أيضًا لأن الجهات التنظيمية فى الإمارات العربية المتحدة قامت بإعفاء الصكوك المستدامة من رسوم التسجيل فى عام 2023.

وقالت الوكالة إن الرقمنة يمكن أن تفتح بعض الفرص لأنها يمكن أن تسهل عملية إصدار الصكوك. ومع ذلك، فإن هذا يتطلب تنسيق الوثائق القانونية وتفسير موحد للشريعة.

وذكر أن الصكوك الرقمية يمكن أن توفر طريقة أسرع وأرخص لمصدرة السندات للاستفادة من أسواق التمويل الإسلامى، وذلك بسبب العدد المحدود من الوسطاء المعنيين.

وقد تشمل المزايا الأخرى تعزيز أمان المعاملات وإمكانية التتبع والنزاهة، مما قد يزيد من تعزيز الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية.

ولكنها أشارت إلى أن ذلك يتطلب توافر تكنولوجيا موثوقة، وأطر قانونية لاستيعاب هذه الصكوك، ووثائق قانونية نموذجية.

ولفتت إلى إن تقليل الوقت والتكلفة والحد الأدنى من متطلبات حجم إصدارات الصكوك يمكن أن يفتح سوق الصكوك أمام المزيد من المصدرين.

ونوهت أنه بالإضافة للمخاطر التقليدية، بما فى ذلك مخاطر سوق الائتمان والسيولة، سيواجه المستثمرون فى الصكوك الرقمية مخاطر تشغيلية تتعلق بالتكنولوجيا والأمن السيبرانى، وستتطلب الصكوك الرقمية أيضًا عملة إسلامية مستقرة أو عملة رقمية للبنك المركزى.