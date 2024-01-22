الأسهم الصينية في هونج كونج تهوي لأدنى مستوى في 19 عاماً

MENAFN - Al-Borsa News) واصلت الأسهم الصينية في هونج كونج تراجعها اليوم الاثنين صوب أدنى مستوى لها منذ نحو عقدين، بعدما زاد غياب إجراءات جديدة لتحفيز الاقتصاد ودعم السوق من تشاؤم المستثمرين.

انخفض المؤشر“هانغ سينغ تشاينا إنتربرايزيس إندكس” (Hang Seng China Enterprises Index ) للشركات الصينية بنحو 2.2%، مقترباً من مستوى لم يهو إليه منذ 2005، مما يجعله واحداً من أسوأ المؤشرات الرئيسية أداءً في آسيا. وقادت شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة، ومنها“ميتوان” (Meituan) و”تينسنت هولدينغز”، الانخفاض.

موضوعاتأسعار الذهب تتراجع مع هدوء توقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة قلة أيام العمل تهبط بصادرات كوريا الجنوبية 1% خلال يناير مؤشر بورصة قطر يرتفع في مستهل التعاملات تناقض بين الأسهم الصينية والأمريكية

تتناقض موجة البيع المستمرة في أسهم الصين مع مؤشرات وول ستريت الأكثر تفاؤلاً، إذ ارتفع مؤشر“إس آند بي 500” إلى مستوى قياسي يوم الجمعة للمرة الأولى منذ عامين. وجاء ذلك أيضاً بعدما أبقت البنوك التجارية في الصين أسعار الفائدة الرئيسية على الإقراض دون تغيير، وهي خطوة تأتي في أعقاب قرار بنك الشعب (البنك المركزي) الأخير بالحفاظ على تكاليف الاقتراض ولكنها قد تخيب آمال المستثمرين الذين يأملون في تحفيز أقوى وأكثر تأثيراًً.

قال مارفن تشين، محلل“بلومبرغ إنتليجنس”، إن الانخفاضات الأخيرة ربما تعزى إلى“الافتقار للمحفزات على المدى القريب والتدفقات الخارجة (للأسهم) إلى بدائل أكثر جاذبية في المنطقة. أما الأسواق العالمية فترتفع بفضل قطاع الرقائق، وهذه منطقة قد تسير فيها الصين وبقية العالم على مسارين منفصلين بسبب التوترات الجيوسياسية”.

والوضع العام هش بالمثل في سوق البر الرئيسي الصيني، حيث انخفض مؤشر“سي إس آي 300” القياسي بنحو 0.6% اليوم الاثنين، وأصبح في طريقه لتسجيل خسائر للجلسة الثانية على التوالي.

على الجانب الآخر، خسر مؤشر الأسهم الصينية المدرجة في هونغ كونغ نحو 13% منذ بداية العام، فيما ارتفع المؤشر“إس آند بي 500” 1.5%. وبات المؤشر“إتش إس سي إي آي” (HSCEI) الأسوأ أداءً على مستوى العالم من بين أكثر من 90 مؤشراً للأسهم تتبعها بلومبرغ.

عوامل داخلية وخارجية

وأدت مجموعة من العوامل إلى تراجع الأسهم الصينية وتلاشي قوتها الدافعة منذ بداية 2024، بدءاً من الركود العميق في قطاع الإسكان إلى الضغوط الانكماشية الراسخة، فضلاً عن إحجام بكين عن استخدام تدابير نقدية ومالية قوية لإنعاش النمو.

ومما زاد من التشاؤم حالة عدم اليقين إزاء مسار أسعار الفائدة الأمريكية، والتهديد بموجة بيع وشيكة لمشتقات الأسهم المحلية والمخاوف بشأن تشديد الرقابة التنظيمية.





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