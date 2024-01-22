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إندونيسيا تستهدف جذب 1.5 مليون سائح صيني في 2024

1/22/2024 4:16:27 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تستهدف إندونيسيا جذب ما بين مليون و1.5 مليون سائح صيني في عام 2024، حسبما أفادت وسائل الإعلام المحلية.

وذكر ويسنو سيندوتريسنو، مدير التسويق السياحي الإقليمي بوزارة السياحة والاقتصاد الإبداعي الإندونيسية، في بالي، أنه“في العام الماضي، هيمن الشباب على عدد السائحين الصينيين، حيث بلغت نسبتهم نحو 65%”، مضيفا أنهم يقضون فترات إقامة طويلة، تصل إلى ما بين 5 و7 أيام، ويفضلون أنشطة المغامرة والطبيعة والثقافات”.

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وقال“إنهم يأتون إلى هنا ليس فقط خلال موسم الذروة، وإنما أيضا خلال غير الموسم السياحي. ومن المتوقع أن يوفر توافد هؤلاء السائحين توزيعا عادلا للفوائد السياحية في إندونيسيا”.

وذكر أنه سعيا منها إلى بلوغ هدف عام 2024، أعطت الحكومة الأولوية لبرامج الترويج الموجهة للصين والمتعلقة بالقرى، والاستضافة في منازل الأسر، والعديد من الوجهات التي تديرها المجتمعات المحلية في القرى.

وقال سيندوتريسنو إنه“في يوجياكرتا، على سبيل المثال، لدينا صناعات الشوكولاتة وأنشطة استحمام الجاموس، نريد دعوتهم لتجربة هذه الأنشطة السياحية”، مضيفا أنه سيتم تعزيز الترويج السياحي الموجه إلى الحكومة الصينية.

هناك حاليا 13 شركة طيران فتحت رحلات مباشرة ذهاب وإياب بين الصين وإندونيسيا.

قد تعهدت الحكومة الإندونيسية بالعمل مع العديد من اللاعبين الرئيسيين في صناعة السياحة بالصين لزيادة عدد السائحين الوافدين وتحسين ربط النقل الجوي

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