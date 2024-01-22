إندونيسيا تستهدف جذب 1.5 مليون سائح صيني في 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستهدف إندونيسيا جذب ما بين مليون و1.5 مليون سائح صيني في عام 2024، حسبما أفادت وسائل الإعلام المحلية.
وذكر ويسنو سيندوتريسنو، مدير التسويق السياحي الإقليمي بوزارة السياحة والاقتصاد الإبداعي الإندونيسية، في بالي، أنه“في العام الماضي، هيمن الشباب على عدد السائحين الصينيين، حيث بلغت نسبتهم نحو 65%”، مضيفا أنهم يقضون فترات إقامة طويلة، تصل إلى ما بين 5 و7 أيام، ويفضلون أنشطة المغامرة والطبيعة والثقافات”.
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وقال“إنهم يأتون إلى هنا ليس فقط خلال موسم الذروة، وإنما أيضا خلال غير الموسم السياحي. ومن المتوقع أن يوفر توافد هؤلاء السائحين توزيعا عادلا للفوائد السياحية في إندونيسيا”.
وذكر أنه سعيا منها إلى بلوغ هدف عام 2024، أعطت الحكومة الأولوية لبرامج الترويج الموجهة للصين والمتعلقة بالقرى، والاستضافة في منازل الأسر، والعديد من الوجهات التي تديرها المجتمعات المحلية في القرى.
وقال سيندوتريسنو إنه“في يوجياكرتا، على سبيل المثال، لدينا صناعات الشوكولاتة وأنشطة استحمام الجاموس، نريد دعوتهم لتجربة هذه الأنشطة السياحية”، مضيفا أنه سيتم تعزيز الترويج السياحي الموجه إلى الحكومة الصينية.
هناك حاليا 13 شركة طيران فتحت رحلات مباشرة ذهاب وإياب بين الصين وإندونيسيا.
قد تعهدت الحكومة الإندونيسية بالعمل مع العديد من اللاعبين الرئيسيين في صناعة السياحة بالصين لزيادة عدد السائحين الوافدين وتحسين ربط النقل الجوي
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