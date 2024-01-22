المركزي الصيني يضيف 122 مليار يوان سيولة بالجهاز المصرفي

MENAFN - Al-Borsa News) أجرى البنك المركزي الصيني، اليوم الاثنين، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 122 مليار يوان (نحو 17.16 مليار دولار)، وبسعر فائدة 1.8%.

وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وفقاً لما قال البنك المركزي في بيان له.

موضوعاتأسعار الذهب تتراجع مع هدوء توقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة قلة أيام العمل تهبط بصادرات كوريا الجنوبية 1% خلال يناير مؤشر بورصة قطر يرتفع في مستهل التعاملات

وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.