المركزي الصيني يضيف 122 مليار يوان سيولة بالجهاز المصرفي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أجرى البنك المركزي الصيني، اليوم الاثنين، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 122 مليار يوان (نحو 17.16 مليار دولار)، وبسعر فائدة 1.8%.
وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وفقاً لما قال البنك المركزي في بيان له.
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وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
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