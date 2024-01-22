السلع المعفاة من الجمارك تعزز التجارة الخارجية في سانيا الصينية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع حجم التجارة الخارجية في مدينة سانيا السياحية الصينية إلى 24.23 مليار يوان (نحو 3.4 مليار دولار) في عام 2023، بزيادة 13.1% على أساس سنوي، حيث تلعب السلع المعفاة من الرسوم الجمركية دوراً حيوياً.
وسجلت سانيا، في مقاطعة هاينان بجنوبي الصين، زيادة في استيراد السلع المعفية من الرسوم الجمركية بنسبة 25.5% في عام 2023، ليبلغ مجموعها 10.76 مليار يوان وتشكل 44.4% من إجمالي قيمة الواردات والصادرات في المدينة.
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وشهدت واردات وصادرات الشركات الخاصة نمواً بـ1.8 مرة، في حين شهدت واردات وصادرات الشركات ذات الاستثمارات الأجنبية زيادة بـ1.1 مرة.
وكان الاتحاد الأوروبي وسويسرا واليابان أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للمدينة.
وبرزت مستحضرات التجميل وأدوات النظافة باعتبارها السلع المستوردة الأساسية. واستوردت سانيا مستحضرات تجميل وأدوات نظافة بقيمة 5.67 مليار يوان في عام 2023، ما يمثل 27.2% من إجمالي واردات المدينة خلال تلك الفترة.
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