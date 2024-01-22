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السلع المعفاة من الجمارك تعزز التجارة الخارجية في سانيا الصينية

1/22/2024 4:16:27 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع حجم التجارة الخارجية في مدينة سانيا السياحية الصينية إلى 24.23 مليار يوان (نحو 3.4 مليار دولار) في عام 2023، بزيادة 13.1% على أساس سنوي، حيث تلعب السلع المعفاة من الرسوم الجمركية دوراً حيوياً.

وسجلت سانيا، في مقاطعة هاينان بجنوبي الصين، زيادة في استيراد السلع المعفية من الرسوم الجمركية بنسبة 25.5% في عام 2023، ليبلغ مجموعها 10.76 مليار يوان وتشكل 44.4% من إجمالي قيمة الواردات والصادرات في المدينة.

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وشهدت واردات وصادرات الشركات الخاصة نمواً بـ1.8 مرة، في حين شهدت واردات وصادرات الشركات ذات الاستثمارات الأجنبية زيادة بـ1.1 مرة.

وكان الاتحاد الأوروبي وسويسرا واليابان أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للمدينة.

وبرزت مستحضرات التجميل وأدوات النظافة باعتبارها السلع المستوردة الأساسية. واستوردت سانيا مستحضرات تجميل وأدوات نظافة بقيمة 5.67 مليار يوان في عام 2023، ما يمثل 27.2% من إجمالي واردات المدينة خلال تلك الفترة.

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