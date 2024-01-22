أدنوك تقر زيادة الاستثمار في مشاريع خفض الكربون إلى 23 مليار دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
اعتمد مجلس إدارة شركة“أدنوك” الإماراتية زيادة المبلغ المخصص للاستثمار في مشاريع خفض الانبعاثات والحلول والتقنيات منخفضة الكربون، ليصل إلى 84.4 مليار درهم (23 مليار دولار)، وفق مكتب أبوظبي الإعلامي.
ستشمل مجالات الاستثمار تطوير وتنمية أعمال الشركة محلياً ودولياً في مجال إدارة الكربون، وتعزيز جهودها في خفض انبعاثات أعمالها والشركات المتعاملة معها.
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المصدر:
MENAFN22012024000202011048ID1107750077
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