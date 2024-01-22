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أدنوك تقر زيادة الاستثمار في مشاريع خفض الكربون إلى 23 مليار دولار

1/22/2024 4:16:27 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) اعتمد مجلس إدارة شركة“أدنوك” الإماراتية زيادة المبلغ المخصص للاستثمار في مشاريع خفض الانبعاثات والحلول والتقنيات منخفضة الكربون، ليصل إلى 84.4 مليار درهم (23 مليار دولار)، وفق مكتب أبوظبي الإعلامي.

ستشمل مجالات الاستثمار تطوير وتنمية أعمال الشركة محلياً ودولياً في مجال إدارة الكربون، وتعزيز جهودها في خفض انبعاثات أعمالها والشركات المتعاملة معها.

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المصدر:

MENAFN22012024000202011048ID1107750077

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