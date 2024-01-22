الاقتصاد الرقمي يحقق قيمة مضافة لـبكين بـ264 مليار دولار في 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال ين يونج، عمدة بلدية بكين، إن المدينة تسعى لبناء نفسها لتصبح مدينة معيارية عالمية للاقتصاد الرقمي، حيث تمثل القيمة المضافة في القطاعات الرقمية 42.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023.
وتُظهر إحصاءات رسمية أن الاقتصاد الرقمي في بكين حقق في عام 2023 قيمة مضافة بنحو 1.88 تريليون يوان (263.7 مليار دولار)، ما يمثل زيادة بنسبة 8.5% على أساس سنوي عند حسابها بالأسعار الحالية.
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وأضاف ين، أن المدينة تميزت بالإضافة إلى ذلك ببناء البنية التحتية الرقمية، وتفاخر بعدد من المؤشرات الرائدة الوطنية.
وفي عام 2023، أقامت العاصمة الصينية 30 ألف محطة قاعدية لتكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس“5 جي”، لتتبوأ المركز الأول على الصعيد الوطني، مع 49 محطة قاعدية لـ”5 جي” لكل عشرة آلاف مواطن محلي.
وعلاوة على ذلك، تم منح 24 من منتجات الذكاء الاصطناعي الإنتاجية في بكين إمكانية الوصول إلى العامة، أي ما يقرب من نصف إجماليها الصين.
وغطت المنطقة التجريبية للقيادة الذاتية عالية المستوى في بكين مساحة 160 كيلومتراً مربعاً في عام 2023، ما مكّن من اختبار واستخدام 775 مركبة ذاتية القيادة عبر ثمانية سيناريوهات.
وأضاف ين:“ستعمل بكين في عام 2024 على تسريع بناء معيار عالمي للاقتصاد الرقمي، ووضع استراتيجية نشطة في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الرقمي، وتحويل أساليب الإنتاج وأنماط الحياة والحوكمة بشكل شامل من خلال الرقمنة”.
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