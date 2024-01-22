الاقتصاد الرقمي يحقق قيمة مضافة لـبكين بـ264 مليار دولار في 2023

MENAFN - Al-Borsa News) قال ين يونج، عمدة بلدية بكين، إن المدينة تسعى لبناء نفسها لتصبح مدينة معيارية عالمية للاقتصاد الرقمي، حيث تمثل القيمة المضافة في القطاعات الرقمية 42.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023.

وتُظهر إحصاءات رسمية أن الاقتصاد الرقمي في بكين حقق في عام 2023 قيمة مضافة بنحو 1.88 تريليون يوان (263.7 مليار دولار)، ما يمثل زيادة بنسبة 8.5% على أساس سنوي عند حسابها بالأسعار الحالية.

موضوعاتأسعار الذهب تتراجع مع هدوء توقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة قلة أيام العمل تهبط بصادرات كوريا الجنوبية 1% خلال يناير مؤشر بورصة قطر يرتفع في مستهل التعاملات

وأضاف ين، أن المدينة تميزت بالإضافة إلى ذلك ببناء البنية التحتية الرقمية، وتفاخر بعدد من المؤشرات الرائدة الوطنية.

وفي عام 2023، أقامت العاصمة الصينية 30 ألف محطة قاعدية لتكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس“5 جي”، لتتبوأ المركز الأول على الصعيد الوطني، مع 49 محطة قاعدية لـ”5 جي” لكل عشرة آلاف مواطن محلي.

وعلاوة على ذلك، تم منح 24 من منتجات الذكاء الاصطناعي الإنتاجية في بكين إمكانية الوصول إلى العامة، أي ما يقرب من نصف إجماليها الصين.

وغطت المنطقة التجريبية للقيادة الذاتية عالية المستوى في بكين مساحة 160 كيلومتراً مربعاً في عام 2023، ما مكّن من اختبار واستخدام 775 مركبة ذاتية القيادة عبر ثمانية سيناريوهات.

وأضاف ين:“ستعمل بكين في عام 2024 على تسريع بناء معيار عالمي للاقتصاد الرقمي، ووضع استراتيجية نشطة في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الرقمي، وتحويل أساليب الإنتاج وأنماط الحياة والحوكمة بشكل شامل من خلال الرقمنة”.