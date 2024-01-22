إيرادات التوصيل السريع في الصين تنمو 14.3% بـ2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات، أن قطاع التوصيل السريع في الصين سجل توسعا قويا في عام 2023، مدفوعا بزيادة الطلب مع اكتساب الانتعاش الاقتصادي مزيدا من الزخم.
وتعاملت شركات التوصيل السريع في جميع أنحاء البلاد مع 132.07 مليار طرد في عام 2023، بزيادة 19.4% مقارنة بالعام الأسبق. واحتل هذا الرقم المرتبة الأولى في العالم لمدة 10 سنوات متتالية.
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وذكرت الهيئة الوطنية للبريد، أن الإيرادات الإجمالية للقطاع بلغت 1207.4 مليار يوان (نحو 169.8 مليار دولار) خلال السنة الماضية، بزيادة 14.3% على أساس سنوي.
وفي شهر ديسمبر الماضي وحده، شهد قطاع البريد السريع في الصين توسعا قويا، حيث بلغ عدد عمليات التوصيل 13.26 مليار وبلغت إيرادات الأعمال 118.88 مليار يوان.
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