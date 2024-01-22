Monday, 22 January 2024 01:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إيرادات التوصيل السريع في الصين تنمو 14.3% بـ2023

1/22/2024 4:16:27 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أظهرت بيانات، أن قطاع التوصيل السريع في الصين سجل توسعا قويا في عام 2023، مدفوعا بزيادة الطلب مع اكتساب الانتعاش الاقتصادي مزيدا من الزخم.

وتعاملت شركات التوصيل السريع في جميع أنحاء البلاد مع 132.07 مليار طرد في عام 2023، بزيادة 19.4% مقارنة بالعام الأسبق. واحتل هذا الرقم المرتبة الأولى في العالم لمدة 10 سنوات متتالية.

موضوعات متعلقة أسعار الذهب تتراجع مع هدوء توقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة قلة أيام العمل تهبط بصادرات كوريا الجنوبية 1% خلال يناير مؤشر بورصة قطر يرتفع في مستهل التعاملات

وذكرت الهيئة الوطنية للبريد، أن الإيرادات الإجمالية للقطاع بلغت 1207.4 مليار يوان (نحو 169.8 مليار دولار) خلال السنة الماضية، بزيادة 14.3% على أساس سنوي.

وفي شهر ديسمبر الماضي وحده، شهد قطاع البريد السريع في الصين توسعا قويا، حيث بلغ عدد عمليات التوصيل 13.26 مليار وبلغت إيرادات الأعمال 118.88 مليار يوان.

MENAFN22012024000202011048ID1107750075

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث