إيرادات التوصيل السريع في الصين تنمو 14.3% بـ2023

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات، أن قطاع التوصيل السريع في الصين سجل توسعا قويا في عام 2023، مدفوعا بزيادة الطلب مع اكتساب الانتعاش الاقتصادي مزيدا من الزخم.

وتعاملت شركات التوصيل السريع في جميع أنحاء البلاد مع 132.07 مليار طرد في عام 2023، بزيادة 19.4% مقارنة بالعام الأسبق. واحتل هذا الرقم المرتبة الأولى في العالم لمدة 10 سنوات متتالية.

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وذكرت الهيئة الوطنية للبريد، أن الإيرادات الإجمالية للقطاع بلغت 1207.4 مليار يوان (نحو 169.8 مليار دولار) خلال السنة الماضية، بزيادة 14.3% على أساس سنوي.

وفي شهر ديسمبر الماضي وحده، شهد قطاع البريد السريع في الصين توسعا قويا، حيث بلغ عدد عمليات التوصيل 13.26 مليار وبلغت إيرادات الأعمال 118.88 مليار يوان.