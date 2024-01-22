صناديق التحوط تتوج عاماً استثنائياً حافلاً بالأرباح

MENAFN - Al-Borsa News) قاد مديرا أموال المليارديرات كريس هوهن وكين غريفين صناديق تحوط لتحقيق أحد أفضل الأعوام بالنسبة إلى العملاء خلال 2023.

أظهرت تقديرات صندوق التحوط“إل سي إتش إنفستمنتس” (LCH Investments) أن هذه الصناعة حققت مكاسب مجتمعة قدرها 218 مليار دولار بعد خصم الرسوم. وقد جنت“تي سي آي فاند مانجمنت” (TCI Fund Management) التابعة لهوهن مكاسب قدرها 12.9 مليار دولار لتتصدر تصنيفات“إل سي إتش”، تليها“سيتادل” (Citadel) التي حققت 8.1 مليار دولار.

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تركز الدراسة السنوية على مديري الأموال الذين حققوا أعلى أرباح إجمالية بالقيمة الدولارية المطلقة منذ الإنشاء، ونتيجة لذلك تميل صناديق التحوط الكبيرة والقديمة عادةً إلى تحقيق أفضل النتائج. فقد حققت أكبر 20 شركة، التي تُشرف على أقل من خُمس أصول هذه الصناعة، 67 مليار دولار أو حوالي ثُلث الأرباح خلال العام الماضي.

حققت الفئة الأعلى، أرباحاً بنسبة 10.5% خلال 2023، متفوقة على متوسط عائد صناديق التحوط البالغ 6.4%، وذلك وفقاً للمقاييس الأكثر تقليدية لتقييم العوائد. ووجد التقرير أن أفضل 20 شركة جنت 83% من الأرباح المطلقة التي حققتها جميع شركات إدارة صناديق التحوط خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

قال ريك سوفر، رئيس مجلس إدارة“إل سي إتش” في بيان:“في معظم الحالات، يعكس هذا الأمر القدرة على الحد من الخسائر خلال الظروف غير الملائمة وكسب المال عندما تكون أوضاع السوق جيدة، كما كان الحال في نهاية 2023. فقد حقق هؤلاء المديرون أداءً أعلى من المتوسط على مدى عقود عدة، ما يعكس استمرارية عوائدهم المتفوقة”.

قلق المنظمين والمستثمرين

يظهر التقرير أيضاً تفوق الصناديق الكبيرة متعددة الاستراتيجيات التي استحوذت على الأصول والمواهب والرافعة المالية في الأعوام الأخيرة، مما أثار حالة من القلق بين الجهات التنظيمية والمستثمرين والمتداولين.

تتصدر صناديق التحوط“سيتادل”، و”ميلينيوم مانجمنت” (Millennium Management) التابع لإيزي إينغلندر، و”دي. إي. شاو آند كو” (D.E. Shaw & Co.) التصنيف من حيث الأرباح المحققة منذ إطلاقها. فقد حققت الصناديق الثلاثة أرباحاً قدرها 71.2 مليار دولار خلال الأعوام الثلاثة الماضية فقط، ممثلة 38.3% من إجمالي أرباح كافة صناديق التحوط. كانت هذه الصناديق تدير 4.6% من أصول الصناعة في نهاية العام الماضي، حسب تقديرات“إل سي إتش”.

قال سوفر إن“الشركات من هذا النوع تعمل عادةً بمستويات رافعة مالية أعلى بكثير من متوسط صناديق التحوط، ما ساعد في تعزيز أدائها. فقد حققت عوائدها الصافية القوية، بعد تحمل تكاليف التشغيل الكبيرة التي لا يزال المستثمرون يتسامحون معها، نتائج ممتازة. وعادةً ما تخضع استدامة وقبول المستثمرين والجهات التنظينية للمخاطر التي تنطوي عليها هذه النماذج للتدقيق”.





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