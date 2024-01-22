اليوم.. سيدي كرير تبحث سداد نصيب الشركة في زيادة رأسمال المصرية للإيثانول

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قررت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، انعقاد مجلس إدارة الشركة اليوم الإثنين؛ لبحث الموافقة على سداد نصيب سيدي كرير في زيادة رأسمال المصرية للإيثانول الحيوي وقدره 180 ألف دولار.
وستصبح حصة الشركة بعد الزيادة 3.18 مليون دولار والتي تمثل 7.5% من رأس المال المصدر والمدفوع والبالغ 42.4 مليون دولار.
موضوعات متعلقة
“ام ام جروب” توقع اتفاقًا مع“تاتا موتوز” لتوزيع علاماتها بمصر “مصر الجديدة” تستهدف طرح وحدات للبيع بمدينة هليوبوليس الجديدة استمرار مشتريات الأجانب يصعد بالمؤشر الرئيسى للبورصة 3.3%
كما سيناقش مجلس الإدارة القوائم المالية غير المدققة للعام الماضي.
واعتمدت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، الموازنة التقديرية للعام المقبل 2024.
وتستهدف الشركة تحقيق صافي ربح بعد الضريبية 1.91 مليار جنيه خلال 2024.
كما تستهدف الشركة تحقيق مبيعات بقيمة 13.608 مليار جنيه خلال 2024.
وكان وافق مجلس إدارة سيدي كرير للبتروكيماويات على المشاركة في مشروعين بالموازنة الاستثمارية للعام المالي 2024.
واعتمد مجلس الإدارة المساهمة في رأس مال الشركة المصرية للإيثانول الحيوي بنسبة 7.5% وقدرها 3 ملايين دولار، وهي من المشروعات الخضراء التي تدعم الاستدامة لتخفيض الانبعاثات الكربونية.
ووافق المجلس على المشاركة بتحالف إنشاء مشروع إنتاج الكهرباء والبخار المشترك CHP بالشركة المصرية لإنتاج الإيثانول الحيوي EBIOL بقيمة تقديرية 15 مليون دولار في حال الترسية على التحالف لإنشاء المشروع.
وكان وافق مجلس إدارة شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، على مسودة اتفاقية المساهمين لشركة“إيثيدكو” المزمع توقيعها مع“ألفا أوركس ليميتد” التابعة لشركة أبوظبي القابضة.
وأوضحت الشركة أن الاتفاقية تتضمن استحواذ“ألفا أوركس” على 30% من أسهم شركة“إيثيدكو” بعد الحصول على الموافقات القانونية اللازمة.
وارتفعت أرباح شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، بنسبة 143.3% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، لتصل 1.81 مليار جنيه، مقارنة بربح 744 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الأسبق.
وزادت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي لتصل 9.73 مليار جنيه، مقابل 5.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الأسبق.
MENAFN22012024000202011048ID1107750072
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.