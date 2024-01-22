مصر الجديدة تستهدف طرح وحدات للبيع بمدينة هليوبوليس الجديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إنها بصدد اعتماد التسعير النهائي الخاص لوحدات في مدينة هليوبوليس الجديدة لطرحها للبيع.
جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة حول ما نشر بعنوان (شركة مصر الجديدة تستعد لطرح 460 وحدة بمدينة هليوبليس الجديدة بقيمة اجمالية 1.3 مليار جنيه”).
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وكانت وقعت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بروتوكول تعاون مع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس لشراء قطعة أرض، وسددت قيمة 2 مليار جنيه كإثبات لجدية الشراء.
قالت مروة منير، رئيس علاقات المستثمرين بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إن الشركة القابضة للغزل والنسيج، عرضت على الشركة نحو 5 أو 6 قطع أرض بقيم تقارب القيمة المدفوعة تحت الحساب البالغة نحو 2 مليار جنيه.
وأشارت فى تصريحات لـ”البورصة”، إلى أن الشركة تختار حالياً قطعة الأرض التى تصلح للتطوير العقارى، فى وقت أسرع، وبأقل تكاليف.
وذكرت أن الشركة أعطت شركة“ام جى للتطوير” مهلة لتوفيق أوضاعها والبدء فى تنفيذ المرحلة الأولى لتطوير قطعة الأرض بهليوبوليس الجديدة مقابل نسبة 32.1% من إجمالي إيرادات المشروع بالإضافة لنسبة 3% لصيانة المرافق.
وذكرت الشركة فى ديسمبر الماضى أن نسبة الإيرادات الإجمالية المتوقعة نحو 32.1% بمبلغ 3.39 مليار جنيه، وذلك خلال فترة 14 عاماً.
وقررت الجمعية العامة العادية تقديم موعد صرف القسط الثالث والأخير من الكوبون رقم 28 بقيمة 0.12 جنيه للسهم، بإجمالي قيمة 160.73 مليون جنيه ليصبح 31 يناير الجاري، بدلا من 30 يونيو القادم.
وحققت الشركة صافي ربح بقيمة 8.1 مليون جنيه خلال أول تسعة أشهر من العام الماضى، مقابل 653 مليون جنيه بالفترة المقارنة بالعام السابق، مسجلة انخفاضاً بنسبة 98.8%.
وتراجعت إيرادات الشركة بنحو 79% لتسجل 400 مليون جنيه خلال الفترة يناير – سبتمبر 2023 ، مقابل 1.874 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2022.
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