البترول الكويتية توافق على إسقاط فوائد قروض لمصفاة فيتنام

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أبدت شركة البترول الكويتية العالمية موافقة مبدئية على مقترح إسقاط فوائد قروض الشركاء في مصفاة فيتنام التي تصل قيمتها إلى 4 مليارات دولار تقريبا حتى عام 2029، وتبلغ حصة ((البترول العالمية)) منها نحو 1.4 مليار دولار.
وقالت صحيفة القبس الكويتية، اليوم الإثنين، أن وثيقة اطلعت على نسخة منها، كشفت استعداد شركة البترول العالمية لخفض سعر الفائدة على قروض المصفاة لأدنى مستوى ممكن، وصولا إلى 0% إذا لزم الأمر.
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وكانت شركة المصفاة قد كشفت في خطاب أُرسل للشركاء بنهاية ديسمبر الماضين أنها ناقشت خفض أسعار الفائدة على القروض، ونظرا للعبء الكبير والتأثير السلبي لتكلفة التمويل (وخاصة تكلفة قرض الشركاء) على الأداء المالي المتوقع لشركة المصفاة في 2024 بسبب سعر الفائدة المرتفع للغاية، طلبت حل هذه المسألة بشكل عاجل وحاسم واقترحت تخفيض سعر الفائدة على القروض.
وقالت شركة المصفاة في خطابها، إنه في مطلع 2023 قامت بتحديث دراساتها حول خيارات الفائدة على القروض، وطلبت من المستشارين الخارجيين إجراء دراسات عن أسعار الفائدة المطبقة على القروض طويلة الأجل، حيث أظهرت تلك الدراسات أن سعر الفائدة على قروض شركة المصفاة أعلى بكثير من نظيراتها في السوق.
وكشفت أن الرصيد المستحق للقروض في ديسمبر 2023 بلغ 3 مليارات دولار، بما في ذلك 1.8 مليار دولار من أصل الدين و1.2 مليار دولار من الفوائد المستحقة غير المدفوعة، لافتة إلى أنه من الآن وحتى الاستحقاق النهائي للقرض في 2029، ستستمر الفائدة على القروض الفرعية في التراكم إلى نحو 360 مليون دولار سنويا، ما يقارب 2.1 مليار دولار خلال 6 سنوات.
وبينت أن الأداء المالي المتوقع للمشروع لا يزال في خسارة كبيرة، وأنه من منظور التدفق النقدي، إذا لم يكن هناك انخفاض في الفائدة على القرض الفرعي، فإن شركة المصفاة لا يمكن أن تدفع الفوائد إلا اعتبارا من 2034، وأنه لا يمكن أبدا سداد رأس المال، موضحة أن تخفيض الفائدة على القروض الفرعية سيكون له تأثير إيجابي في أدائها المالي، ما يسمح لها بسداد الفائدة ورأس المال إلى الشركاء.
ولفتت إلى أنه وفق أحدث نموذج مالي بعام 2023، فإنه في حالة تخفيض القرض الفرعي إلى 0%، ستكون شركة المصفاة قادرة على دفع الفائدة للشركاء بدءا من عام 2032، والأصل في 2034 وأنه لا مانع قانونيا للدخول في اتفاقية تعديل لسعر الفائدة على القروض، وأنها تقترح أن يتم العمل على جميع الإجراءات الممكنة لتحسين أدائها التجاري.
يذكر أن مصفاة نحي سون هي مصفاة نفطية تقع في فيتنام، افتتحت في نوفمبر 2018، وتبلغ طاقة المصفاة 200 ألف برميل يوميا، وبلغت التكلفة الإجمالية لمشروع المصفاة تسعة مليارات دولار، وتملك إديمتسو كوزان اليابانية وشركة البترول الكويتية العالمية حصة نسبتها 35.1% لكل منهما، بينما تملك مجموعة فيتنام للنفط والغاز 25.1%، وميتسوي للكيماويات اليابانية 4.7%.
المصدر:
MENAFN22012024000202011048ID1107750070
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