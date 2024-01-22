البترول الكويتية توافق على إسقاط فوائد قروض لمصفاة فيتنام

MENAFN - Al-Borsa News) أبدت شركة البترول الكويتية العالمية موافقة مبدئية على مقترح إسقاط فوائد قروض الشركاء في مصفاة فيتنام التي تصل قيمتها إلى 4 مليارات دولار تقريبا حتى عام 2029، وتبلغ حصة ((البترول العالمية)) منها نحو 1.4 مليار دولار.

وقالت صحيفة القبس الكويتية، اليوم الإثنين، أن وثيقة اطلعت على نسخة منها، كشفت استعداد شركة البترول العالمية لخفض سعر الفائدة على قروض المصفاة لأدنى مستوى ممكن، وصولا إلى 0% إذا لزم الأمر.

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وكانت شركة المصفاة قد كشفت في خطاب أُرسل للشركاء بنهاية ديسمبر الماضين أنها ناقشت خفض أسعار الفائدة على القروض، ونظرا للعبء الكبير والتأثير السلبي لتكلفة التمويل (وخاصة تكلفة قرض الشركاء) على الأداء المالي المتوقع لشركة المصفاة في 2024 بسبب سعر الفائدة المرتفع للغاية، طلبت حل هذه المسألة بشكل عاجل وحاسم واقترحت تخفيض سعر الفائدة على القروض.

وقالت شركة المصفاة في خطابها، إنه في مطلع 2023 قامت بتحديث دراساتها حول خيارات الفائدة على القروض، وطلبت من المستشارين الخارجيين إجراء دراسات عن أسعار الفائدة المطبقة على القروض طويلة الأجل، حيث أظهرت تلك الدراسات أن سعر الفائدة على قروض شركة المصفاة أعلى بكثير من نظيراتها في السوق.

وكشفت أن الرصيد المستحق للقروض في ديسمبر 2023 بلغ 3 مليارات دولار، بما في ذلك 1.8 مليار دولار من أصل الدين و1.2 مليار دولار من الفوائد المستحقة غير المدفوعة، لافتة إلى أنه من الآن وحتى الاستحقاق النهائي للقرض في 2029، ستستمر الفائدة على القروض الفرعية في التراكم إلى نحو 360 مليون دولار سنويا، ما يقارب 2.1 مليار دولار خلال 6 سنوات.

وبينت أن الأداء المالي المتوقع للمشروع لا يزال في خسارة كبيرة، وأنه من منظور التدفق النقدي، إذا لم يكن هناك انخفاض في الفائدة على القرض الفرعي، فإن شركة المصفاة لا يمكن أن تدفع الفوائد إلا اعتبارا من 2034، وأنه لا يمكن أبدا سداد رأس المال، موضحة أن تخفيض الفائدة على القروض الفرعية سيكون له تأثير إيجابي في أدائها المالي، ما يسمح لها بسداد الفائدة ورأس المال إلى الشركاء.

ولفتت إلى أنه وفق أحدث نموذج مالي بعام 2023، فإنه في حالة تخفيض القرض الفرعي إلى 0%، ستكون شركة المصفاة قادرة على دفع الفائدة للشركاء بدءا من عام 2032، والأصل في 2034 وأنه لا مانع قانونيا للدخول في اتفاقية تعديل لسعر الفائدة على القروض، وأنها تقترح أن يتم العمل على جميع الإجراءات الممكنة لتحسين أدائها التجاري.

يذكر أن مصفاة نحي سون هي مصفاة نفطية تقع في فيتنام، افتتحت في نوفمبر 2018، وتبلغ طاقة المصفاة 200 ألف برميل يوميا، وبلغت التكلفة الإجمالية لمشروع المصفاة تسعة مليارات دولار، وتملك إديمتسو كوزان اليابانية وشركة البترول الكويتية العالمية حصة نسبتها 35.1% لكل منهما، بينما تملك مجموعة فيتنام للنفط والغاز 25.1%، وميتسوي للكيماويات اليابانية 4.7%.

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