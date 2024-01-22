مؤشر بورصة قطر يرتفع في مستهل التعاملات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، إلى مستوى 10351 نقطة، مضيفا إلى رصيده 61.34 نقطة أي بنسبة نمو 0.60%، مقارنة بإقفال أمس الأحد، وذلك بدعم من كافة القطاعات.
وأرجعت بيانات بورصة قطر ارتفاع أداء المؤشر العام إلى الأداء الإيجابي لجميع القطاعات، فقد ارتفع قطاع الاتصالات بـ1.04%، وقطاع الصناعات بـ0.67%، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.46%، وقطاع التأمين بـ0.29%، وقطاع النقل بـ0.28%، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.17%، والقطاع العقاري بـ0.08%، وفقا لوكالة الأنباء القطرية“قنا”.
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وسجلت بورصة قطر تداولات بقيمة 169.107 مليون ريال، توزعت على 59.188 مليون سهم وبتنفيذ 5738 صفقة.
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