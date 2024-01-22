مؤشر بورصة قطر يرتفع في مستهل التعاملات

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، إلى مستوى 10351 نقطة، مضيفا إلى رصيده 61.34 نقطة أي بنسبة نمو 0.60%، مقارنة بإقفال أمس الأحد، وذلك بدعم من كافة القطاعات.

وأرجعت بيانات بورصة قطر ارتفاع أداء المؤشر العام إلى الأداء الإيجابي لجميع القطاعات، فقد ارتفع قطاع الاتصالات بـ1.04%، وقطاع الصناعات بـ0.67%، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.46%، وقطاع التأمين بـ0.29%، وقطاع النقل بـ0.28%، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.17%، والقطاع العقاري بـ0.08%، وفقا لوكالة الأنباء القطرية“قنا”.

موضوعاتأسعار الذهب تتراجع مع هدوء توقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة قلة أيام العمل تهبط بصادرات كوريا الجنوبية 1% خلال يناير “البترول الكويتية” توافق على إسقاط فوائد قروض لمصفاة فيتنام

وسجلت بورصة قطر تداولات بقيمة 169.107 مليون ريال، توزعت على 59.188 مليون سهم وبتنفيذ 5738 صفقة.