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ام ام جروب توقع اتفاقًا مع تاتا موتوز لتوزيع علاماتها بمصر

1/22/2024 4:16:26 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) وقعت شركة ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، عقد شراكة استراتيجية مع شركة“تاتا موتورز”، تتضمن بدء“ام تي ام” ببيع وخدمة مركباتها التجارية في مصر كوكيل معتمد.

وتعمل“تاتا موتوز” الهندية في تصنيع المركبات التجارية، وتتواجد في 44 دولية من دول رابطة جنوب شرق آسيا ورابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.

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ومن المقرر وفقًا للاتفاق، بيع وخدمة مجموعة من الشاحنات في شرائح 4 إلى 60 طنًا بأنماط متنوعة.

وكانت نفت شركة ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، وجود اهتمام خليجي بالاستحواذ على حصة من الشركة.

جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة حول ما نشر بعنوان“اهتمام خليجي بالاستحواذ على حصة من شركة ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية”.

وأكدت الشركة أنه لا توجد أية أحداث جوهرية غير معلنة لدى الشركة.

وتضاعفت أرباح شركة ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، لتصل 300.57 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بربح 145.66 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 5.05 مليار جنيه، مقابل 3.62 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكان قرر مجلس إدارة شركة ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، استثمار 205 مليون جنيه للاستحواذ على 40% من شركة“بي فارما” المتخصصة للاستثمار في مجال خدمات توزيع وتجارة الأدوية في مصر بالشراكة مع“بي إنفستمنتس القابضة”.

وأوضحت الشركة، أن شركة بي فارما وبالشراكة مع صندوق مصر السيادي من خلال صندوقه الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، قاما بإطلاق شركة (EZ International) بالشراكة مع مجموعة العزبي، لتقديم خدمات لوجستية وإدارية للمؤسسات الصيدلية وكذلك خدمات توزيع وتجارة الأدوية.

ومن جهته، قال خالد محمود الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب لشركة إم تي أي، إن قطاع الرعاية الصحية المتخصصة وخدمات توزيع وتجارة األدوية في مصر شهد نموًا كبيرًا، وهى فرصة استثمارية جيدة جدًا مع شركاء من ذوى الخبرة في القطاع المالي والدوائي.

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