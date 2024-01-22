ام ام جروب توقع اتفاقًا مع تاتا موتوز لتوزيع علاماتها بمصر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت شركة ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، عقد شراكة استراتيجية مع شركة“تاتا موتورز”، تتضمن بدء“ام تي ام” ببيع وخدمة مركباتها التجارية في مصر كوكيل معتمد.
وتعمل“تاتا موتوز” الهندية في تصنيع المركبات التجارية، وتتواجد في 44 دولية من دول رابطة جنوب شرق آسيا ورابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.
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ومن المقرر وفقًا للاتفاق، بيع وخدمة مجموعة من الشاحنات في شرائح 4 إلى 60 طنًا بأنماط متنوعة.
وكانت نفت شركة ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، وجود اهتمام خليجي بالاستحواذ على حصة من الشركة.
جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة حول ما نشر بعنوان“اهتمام خليجي بالاستحواذ على حصة من شركة ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية”.
وأكدت الشركة أنه لا توجد أية أحداث جوهرية غير معلنة لدى الشركة.
وتضاعفت أرباح شركة ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، لتصل 300.57 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بربح 145.66 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزادت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 5.05 مليار جنيه، مقابل 3.62 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وكان قرر مجلس إدارة شركة ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، استثمار 205 مليون جنيه للاستحواذ على 40% من شركة“بي فارما” المتخصصة للاستثمار في مجال خدمات توزيع وتجارة الأدوية في مصر بالشراكة مع“بي إنفستمنتس القابضة”.
وأوضحت الشركة، أن شركة بي فارما وبالشراكة مع صندوق مصر السيادي من خلال صندوقه الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، قاما بإطلاق شركة (EZ International) بالشراكة مع مجموعة العزبي، لتقديم خدمات لوجستية وإدارية للمؤسسات الصيدلية وكذلك خدمات توزيع وتجارة الأدوية.
ومن جهته، قال خالد محمود الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب لشركة إم تي أي، إن قطاع الرعاية الصحية المتخصصة وخدمات توزيع وتجارة األدوية في مصر شهد نموًا كبيرًا، وهى فرصة استثمارية جيدة جدًا مع شركاء من ذوى الخبرة في القطاع المالي والدوائي.
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