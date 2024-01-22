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قلة أيام العمل تهبط بصادرات كوريا الجنوبية 1% خلال يناير

1/22/2024 4:16:26 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 1% على أساس سنوي خلال أول 20 يوما من يناير، بسبب قلة عدد أيام العمل.

وبلغت قيمة صادرات كوريا الجنوبية 33.3 مليار دولار في الفترة من 1 إلى 20 من يناير بالمقارنة مع 33.6 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وفق إدارة الجمارك الكورية.

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وأوضحت الإدارة، اليوم الإثنين، انخفاض الواردات بنسبة 18.2% على أساس سنوي إلى 35.9 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 2.6 مليار دولار.

ووصل عدد أيام العمل إلى 15.5 خلال هذه الفترة بالمقارنة مع 16 قبل عام.

وأشارت دائرة الجمارك إلى أن متوسط قيمة الصادرات اليومية ارتفعت بنسبة 2.2% على أساس سنوي خلال تلك الفترة.

وبحسب القطاع، وصلت صادرات الرقائق إلى 5.29 مليار دولار في الفترة من 1 إلى 20 يناير بزيادة 19.7% عن نفس الفترة من العام السابق، كما ارتفعت صادرات السيارات بنسبة 2.6% إلى 3.47 مليار دولار.

ومن جانب آخر، تراجعت صادرات المنتجات البترولية بنسبة 0.9% إلى 2.85 مليار دولار، وانخفضت صادرات منتجات الصلب بنسبة 7.4% إلى 2.46 مليار دولار، وفي الوقت نفسه، قفزت صادرات السفن بنسبة 89.8% إلى 1.92 مليار دولار.

ومن حيث الوجهة، بلغت الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية، 6.8 مليار دولار خلال أول 20 يوما من الشهر الجاري بزيادة 0.1% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 3.6% إلى 6.18 مليار دولار خلال نفس الفترة، بينما انخفضت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 9.4% إلى 3.53 مليار دولار.

المصدر:

MENAFN22012024000202011048ID1107750067

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