قلة أيام العمل تهبط بصادرات كوريا الجنوبية 1% خلال يناير

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 1% على أساس سنوي خلال أول 20 يوما من يناير، بسبب قلة عدد أيام العمل.
وبلغت قيمة صادرات كوريا الجنوبية 33.3 مليار دولار في الفترة من 1 إلى 20 من يناير بالمقارنة مع 33.6 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وفق إدارة الجمارك الكورية.
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وأوضحت الإدارة، اليوم الإثنين، انخفاض الواردات بنسبة 18.2% على أساس سنوي إلى 35.9 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 2.6 مليار دولار.
ووصل عدد أيام العمل إلى 15.5 خلال هذه الفترة بالمقارنة مع 16 قبل عام.
وأشارت دائرة الجمارك إلى أن متوسط قيمة الصادرات اليومية ارتفعت بنسبة 2.2% على أساس سنوي خلال تلك الفترة.
وبحسب القطاع، وصلت صادرات الرقائق إلى 5.29 مليار دولار في الفترة من 1 إلى 20 يناير بزيادة 19.7% عن نفس الفترة من العام السابق، كما ارتفعت صادرات السيارات بنسبة 2.6% إلى 3.47 مليار دولار.
ومن جانب آخر، تراجعت صادرات المنتجات البترولية بنسبة 0.9% إلى 2.85 مليار دولار، وانخفضت صادرات منتجات الصلب بنسبة 7.4% إلى 2.46 مليار دولار، وفي الوقت نفسه، قفزت صادرات السفن بنسبة 89.8% إلى 1.92 مليار دولار.
ومن حيث الوجهة، بلغت الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية، 6.8 مليار دولار خلال أول 20 يوما من الشهر الجاري بزيادة 0.1% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وزادت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 3.6% إلى 6.18 مليار دولار خلال نفس الفترة، بينما انخفضت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 9.4% إلى 3.53 مليار دولار.
المصدر:
MENAFN22012024000202011048ID1107750067
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