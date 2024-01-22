أسعار الذهب تتراجع مع هدوء توقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الإثنين، في ظل انخفاض توقعات المستثمرين بشأن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للفائدة، ورغم استمرار الإقبال على حيازة الأصول الآمنة في ظل التوترات الأمنية في الشرق الأوسط.
وهبطت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم فبراير – الأكثر نشاطاً – بنسبة 0.18% إلى 2025.7 دولار للأوقية .
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وانخفض سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.41% إلى 2021.14 دولار للأوقية، وتراجعت عقود الفضة تسليم مارس بنسبة 1.92% إلى 22.28 دولار، كما تراجع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.69% إلى 897.03 دولار للأوقية.
وأظهرت تقديرات مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية، أن الأسواق تتوقع خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للفائدة بمقدار 132 نقطة أساس خلال العام الجاري، مقارنة بالتوقعات قبل أسبوعين عند خفض بمقدار 150 نقطة أساس.
وقال“كيلفن وونج” خبير تحليل الأسواق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى“أواندا” في تعليق لوكالة“رويترز”، إنه يبدو أن تراجع توقعات خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي للفائدة في اجتماع مارس القادم يخيم على أسعار الذهب، وضبابية الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط تدعم بقاء الذهب فوق 2015 دولاراً.
المصدر:
MENAFN22012024000202011048ID1107750066
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