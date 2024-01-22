أسعار الذهب تتراجع مع هدوء توقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الإثنين، في ظل انخفاض توقعات المستثمرين بشأن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للفائدة، ورغم استمرار الإقبال على حيازة الأصول الآمنة في ظل التوترات الأمنية في الشرق الأوسط.

وهبطت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم فبراير – الأكثر نشاطاً – بنسبة 0.18% إلى 2025.7 دولار للأوقية .

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وانخفض سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.41% إلى 2021.14 دولار للأوقية، وتراجعت عقود الفضة تسليم مارس بنسبة 1.92% إلى 22.28 دولار، كما تراجع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.69% إلى 897.03 دولار للأوقية.

وأظهرت تقديرات مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية، أن الأسواق تتوقع خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للفائدة بمقدار 132 نقطة أساس خلال العام الجاري، مقارنة بالتوقعات قبل أسبوعين عند خفض بمقدار 150 نقطة أساس.

وقال“كيلفن وونج” خبير تحليل الأسواق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى“أواندا” في تعليق لوكالة“رويترز”، إنه يبدو أن تراجع توقعات خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي للفائدة في اجتماع مارس القادم يخيم على أسعار الذهب، وضبابية الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط تدعم بقاء الذهب فوق 2015 دولاراً.





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