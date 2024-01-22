تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على عدد من بلدات جنوب لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN- تجدد، صباح اليوم الإثنين، القصف المدفعي الإسرائيلي، على عدد من البلدات في جنوب لبنان.
وأفاد مراسل الوكالة الرسمية باستهداف مدفعية الاحتلال بلدات مارون الراس، وعيترون، والبستان.
وكانت مدفعية الاحتلال قد استهدفت ليلاً
أطراف بلدات الناقورة، ووادي حامول، وعلما الشعب، وجبلي اللبونة والعلام في القطاع الغربي، ورامية، ورميش، وبيت ليف.
ويواصل الطيران الاستطلاعي التحليق فوق قرى قضاء صور وبنت جبيل بكثافة.
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