الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

(MENAFN
- Palestine News Network )
محافظات/PNN- شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين حملة اعتقالات طالت العديد من المواطنين في محافظات الضفة.
في الخليل: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ستة مواطنين.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت قرية الدوارة ببلدة سعير شمال شرق الخليل واعتقلت كلا من: آدم عبد القادر جبارين، والشقيقين أدهم وأيوب عيسى جبارين، كما داهمت مخيم الفوار جنوب الخليل واعتقلت حسن اكرم زغموت، واسماعيل فايق نصار، وجهاد محمود الخطيب، عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.
وفي رام الله : اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنا من بلدة بيتونيا، غرب المدينة.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر خالد محمد أبو البهاء، بعد أن داهمت منزله، وفتشته في البلدة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في البلدة، وعاثت بمحتوياتها، فيما اقتحمت قوات الاحتلال قرية قبيا، غرب رام الله.
في قلقيلية : اعتدت قوات الاحتلال على مسن، واعتقلت شابين من مدينة قلقيلية.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على المسن غالب حوتري بعد مداهمة منزله وتفتيشه في مدينة قلقيلية، كما اعتقلت الشابين شريف فراج، ومعاذ زيد، بعد أن داهمت منزليهما وفتشته
في طولكرم: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي،مواطنين من منطقة الشعراوية، شمال طولكرم.
وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت جلال عزيز غانم من بلدة دير الغصون، ومعتز الضميري من بلدة عتيل، بعد أن داهمت منزلي ذويهما في البلدتين.
في أريحا: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا من مخيم عين السلطان.
وأفاد مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عين السلطان، واعتقلت الشاب ميلاد صرصور، بعد أن داهمت منزل ذويه في المخيم وفتشته.
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