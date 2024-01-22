الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN- شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين حملة اعتقالات طالت العديد من المواطنين في محافظات الضفة.

في الخليل: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ستة مواطنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت قرية الدوارة ببلدة سعير شمال شرق الخليل واعتقلت كلا من: آدم عبد القادر جبارين، والشقيقين أدهم وأيوب عيسى جبارين، كما داهمت مخيم الفوار جنوب الخليل واعتقلت حسن اكرم زغموت، واسماعيل فايق نصار، وجهاد محمود الخطيب، عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.

وفي رام الله : اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنا من بلدة بيتونيا، غرب المدينة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر خالد محمد أبو البهاء، بعد أن داهمت منزله، وفتشته في البلدة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في البلدة، وعاثت بمحتوياتها، فيما اقتحمت قوات الاحتلال قرية قبيا، غرب رام الله.

في قلقيلية : اعتدت قوات الاحتلال على مسن، واعتقلت شابين من مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على المسن غالب حوتري بعد مداهمة منزله وتفتيشه في مدينة قلقيلية، كما اعتقلت الشابين شريف فراج، ومعاذ زيد، بعد أن داهمت منزليهما وفتشته

في طولكرم: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي،مواطنين من منطقة الشعراوية، شمال طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت جلال عزيز غانم من بلدة دير الغصون، ومعتز الضميري من بلدة عتيل، بعد أن داهمت منزلي ذويهما في البلدتين.

في أريحا: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا من مخيم عين السلطان.

وأفاد مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عين السلطان، واعتقلت الشاب ميلاد صرصور، بعد أن داهمت منزل ذويه في المخيم وفتشته.



