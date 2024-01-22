المعتقلة أبو عياش تروي تفاصيل مؤلمة عن اعتقالها والتحقيق معها

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- نقلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عن المعتقلة سهام خضر أبو عياش (53 عاما) من مدينة الخليل، تفاصيل اعتقالها والتحقيق معها، إذ تتواجد حاليا في سجن الدامون، ولديها محكمة في الرابع من شباط المقبل.

وأوضحت محامية الهيئة، أن نحو 30 جنديا داهموا بيت أبو عياش بعد منتصف يوم 24/12/2023، وفتشوا البيت واستولوا على جميع الهواتف النقالة وأجهزة الحاسوب، ثم قيدوا المعتقلة واقتادوها إلى معسكر قريب للجيش، وبقيت حتى الصباح مقيدة اليدين والرجلين ومعصوبة العينين، وفي ساعات الصباح خضعت للتحقيق في مركز "كرمي تسور" لمدة ساعتين، بعدها اقتيدت إلى سجن الشارون، وخضعت للتفتيش العاري، ثم أُدخلت إلى زنزانة رائحتها نتنة وأرضها ممتلئة بالمياه العادمة التي غمرت الفراش والغطاء الخاصين بالمعتقلة.

بدورها، قالت أبو عياش لمحاميتها: "الوضع في زنازين سجن الشارون مزرٍ وغير ملائم للبشر، ومعاملة السجانات همجية، إذ يتعمدن إهانة المعتقلات وإذلالهن".

وأضافت: "داخل الزنزانة بحثت عن مساحة صغيرة جافة، وفي إحدى الزوايا، أمسكت جلبابي بين يدي وجلست القرفصاء حتى الصباح، أحضروا لي وجبتي طعام ورفضت الأكل والشرب بتاتا، بعدها نقلوني إلى سجن الدامون".

وأوضحت الهيئة أن عدد المعتقلات الحالي في سجن الدامون 87 معتقلة، 54 منهن من قطاع غزة، و11 من داخل أراضي الـ48، و3 من القدس، و19 من الضفة.

