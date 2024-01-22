المعتقلة أبو عياش تروي تفاصيل مؤلمة عن اعتقالها والتحقيق معها

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- نقلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عن المعتقلة سهام خضر أبو عياش (53 عاما) من مدينة الخليل، تفاصيل اعتقالها والتحقيق معها، إذ تتواجد حاليا في سجن الدامون، ولديها محكمة في الرابع من شباط المقبل.
وأوضحت محامية الهيئة، أن نحو 30 جنديا داهموا بيت أبو عياش بعد منتصف يوم 24/12/2023، وفتشوا البيت واستولوا على جميع الهواتف النقالة وأجهزة الحاسوب، ثم قيدوا المعتقلة واقتادوها إلى معسكر قريب للجيش، وبقيت حتى الصباح مقيدة اليدين والرجلين ومعصوبة العينين، وفي ساعات الصباح خضعت للتحقيق في مركز "كرمي تسور" لمدة ساعتين، بعدها اقتيدت إلى سجن الشارون، وخضعت للتفتيش العاري، ثم أُدخلت إلى زنزانة رائحتها نتنة وأرضها ممتلئة بالمياه العادمة التي غمرت الفراش والغطاء الخاصين بالمعتقلة.
بدورها، قالت أبو عياش لمحاميتها: "الوضع في زنازين سجن الشارون مزرٍ وغير ملائم للبشر، ومعاملة السجانات همجية، إذ يتعمدن إهانة المعتقلات وإذلالهن".
وأضافت: "داخل الزنزانة بحثت عن مساحة صغيرة جافة، وفي إحدى الزوايا، أمسكت جلبابي بين يدي وجلست القرفصاء حتى الصباح، أحضروا لي وجبتي طعام ورفضت الأكل والشرب بتاتا، بعدها نقلوني إلى سجن الدامون".
وأوضحت الهيئة أن عدد المعتقلات الحالي في سجن الدامون 87 معتقلة، 54 منهن من قطاع غزة، و11 من داخل أراضي الـ48، و3 من القدس، و19 من الضفة.
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