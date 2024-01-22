الاحتلال يقتحم كوبر ويُخضع عدة مواطنين لتحقيق ميداني

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بلدة كوبر شمال غرب رام الله، واحتجزت عددا من المواطنين وأخضعتهم لتحقيق ميداني.
وقالت مصادر أمنية للوكالة الرسمية، إن عددًا من آليات الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت صيدلية فيها، وأجرت عمليات تفتيش داخلها.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال احتجزت عددًا من المواطنين، وحققت معهم ميدانيًّا، وقامت بإحراق صور عدد من شهداء البلدة وتمزيقها.
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