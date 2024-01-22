Monday, 22 January 2024 01:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يقتحم كوبر ويُخضع عدة مواطنين لتحقيق ميداني

1/22/2024 4:13:49 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بلدة كوبر شمال غرب رام الله، واحتجزت عددا من المواطنين وأخضعتهم لتحقيق ميداني.

وقالت مصادر أمنية للوكالة الرسمية، إن عددًا من آليات الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت صيدلية فيها، وأجرت عمليات تفتيش داخلها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال احتجزت عددًا من المواطنين، وحققت معهم ميدانيًّا، وقامت بإحراق صور عدد من شهداء البلدة وتمزيقها.

MENAFN22012024000205011050ID1107750013

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث