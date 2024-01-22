الاحتلال يقتحم كوبر ويُخضع عدة مواطنين لتحقيق ميداني

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بلدة كوبر شمال غرب رام الله، واحتجزت عددا من المواطنين وأخضعتهم لتحقيق ميداني.

وقالت مصادر أمنية للوكالة الرسمية، إن عددًا من آليات الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت صيدلية فيها، وأجرت عمليات تفتيش داخلها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال احتجزت عددًا من المواطنين، وحققت معهم ميدانيًّا، وقامت بإحراق صور عدد من شهداء البلدة وتمزيقها.