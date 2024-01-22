مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر والاستيلاء على مركبة

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، في بلدة بيت أمر شمال الخليل.
وأفاد الناشط الإعلامي في البلدة محمد عوض للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال داهمت منازل المواطنين وحطمت أثاثها، وفتشت أراضي تعود ملكيتها لعائلات قوقاس وصبارنة وعادي، في أحياء بيت زعتة وعرق اللتون وصافا ببيت أمر.
وأضاف أن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي، دون أن يبلغ عن إصابات، واستولت على مركبة المواطن محمد نضال عادي، وأرغمته على إيصالها إلى مدخل ما تسمى مستعمرة "كرمي تسور" المقامة على أراضي المواطنين شمالا.
كما داهمت قوات الاحتلال بلدة دورا جنوبا، واعتقلت المواطنين كرم عاطف قزاز، وعايد محمد حسين الدراويش، وداهمت بلدة الظاهرية جنوبا، واعتقلت الشاب محمد أحمد شحدة البطاط، عقب مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.
وفي السياق ذاته، تواصل قوات الاحتلال نصب عدة حواجز عسكرية عند مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وإغلاق عدد من الطرق الرئيسة والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.
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