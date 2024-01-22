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مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر والاستيلاء على مركبة

1/22/2024 4:13:49 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN- اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأفاد الناشط الإعلامي في البلدة محمد عوض للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال داهمت منازل المواطنين وحطمت أثاثها، وفتشت أراضي تعود ملكيتها لعائلات قوقاس وصبارنة وعادي، في أحياء بيت زعتة وعرق اللتون وصافا ببيت أمر.

وأضاف أن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي، دون أن يبلغ عن إصابات، واستولت على مركبة المواطن محمد نضال عادي، وأرغمته على إيصالها إلى مدخل ما تسمى مستعمرة "كرمي تسور" المقامة على أراضي المواطنين شمالا.

كما داهمت قوات الاحتلال بلدة دورا جنوبا، واعتقلت المواطنين كرم عاطف قزاز، وعايد محمد حسين الدراويش، وداهمت بلدة الظاهرية جنوبا، واعتقلت الشاب محمد أحمد شحدة البطاط، عقب مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.

وفي السياق ذاته، تواصل قوات الاحتلال نصب عدة حواجز عسكرية عند مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وإغلاق عدد من الطرق الرئيسة والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

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