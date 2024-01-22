الجيش الأميركي يعلن مقتل اثنين من القوات البحرية قبالة سواحل الصومال

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 22 كانون الثاني (بترا)- أعلن الجيش الأميركي أمس الأحد عن مقتل عنصرين من القوات الخاصة التابعة للبحرية (المارينز) فقدا خلال عملية قبالة سواحل الصومال لمصادرة أسلحة بعد فشل جهود البحث عنهما.
وبحسب واشنطن تايمز، أفادت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) بأن عنصري البحرية اللذين أبلغت عن فقدانهما في البحر شاركا بتاريخ 11 كانون الثاني في عملية شملت صعود أفراد من القوات الخاصة على متن قارب شراعي قبالة سواحل الصومال، ومصادرة مكونات صاروخية عثر عليها داخل القارب.
وقال بيان صادر عن (سنتكوم) "نعلن أنه بعد بحث مكثف استمر لمدة 10 أيام، لم نتمكن من تحديد مكان عنصري البحرية الأميركية المفقودين، وتم تغيير وضع حالتهما إلى وفاة".
--(بترا)
ب خ/ ف ج
22/01/2024 07:11:34
MENAFN22012024000117011021ID1107749928
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