الجيش الأميركي يعلن مقتل اثنين من القوات البحرية قبالة سواحل الصومال

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 22 كانون الثاني (بترا)- أعلن الجيش الأميركي أمس الأحد عن مقتل عنصرين من القوات الخاصة التابعة للبحرية (المارينز) فقدا خلال عملية قبالة سواحل الصومال لمصادرة أسلحة بعد فشل جهود البحث عنهما.

وبحسب واشنطن تايمز، أفادت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) بأن عنصري البحرية اللذين أبلغت عن فقدانهما في البحر شاركا بتاريخ 11 كانون الثاني في عملية شملت صعود أفراد من القوات الخاصة على متن قارب شراعي قبالة سواحل الصومال، ومصادرة مكونات صاروخية عثر عليها داخل القارب.

وقال بيان صادر عن (سنتكوم) "نعلن أنه بعد بحث مكثف استمر لمدة 10 أيام، لم نتمكن من تحديد مكان عنصري البحرية الأميركية المفقودين، وتم تغيير وضع حالتهما إلى وفاة".

--(بترا)

ب خ/ ف ج

22/01/2024 07:11:34

